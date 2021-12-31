Перед Новым годом в обменниках поменяли курс валют

Курс валют в Украине изменился в последний день 2021 31 декабря. Доллар после постепенного повседневного снижения вырос в цене на 7 копеек.

В пятницу американская валюта стоит 27,28 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Евро после незначительных колебаний за неделю до конца года резко подорожало на 14 копеек и теперь составляет уже 30,92 грн.

30 декабря доллар подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. До завершения торгов он стоил 27,31/27,33 грн (покупка/продажа).

Евро вырос на 15 копеек в покупке и продаже. До закрытия евро торговался на уровне 30,95/30,97 грн (покупка/продажа).

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 грн.

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