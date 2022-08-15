Верховная Рада Украины приняла закон № 7420 о «таможенном безвизе», предусматривающий присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами Евросоюза. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Что означает «таможенный» безвиз

Проект предусматривает внедрение европейских практик в осуществлении таможенного дела в Украине, подготовки национального законодательства к выполнению организационных процедур для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита от 20 мая 1987 года и участия Украины в Новой компьютеризированной транзитной системе, используемой договорными сторонами Конвенции», — написал Гетманцев.

Так, документ предусматривает присоединение к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), а также внедрение европейских практик по осуществлению таможенного дела в Украине, подготовке законодательства к выполнению организационных процедур для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.

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Конвенция объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля транзитных перемещений товаров с использованием NCTS.

NCTS также позволяет наладить обмен информацией обо всех этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования механизма анализа рисков.

По словам Гетманцева, система может начать работать с 1 октября этого года.

Напомним, что 20 июня комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента и принять за основу внесенный Кабинетом министров законопроект № 7420 о внесении изменений в Таможенный кодекс о выполнении главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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