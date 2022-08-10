10 августа 2022, 11:04

В Верховной Раде предлагают увеличить расходы госбюджета

Депутаты предлагают увеличить расходную часть госбюджета на 270 млрд грн. Основную часть этих денег планируется направить на нужды обороны и нацбезопасности. Vesti.ua разбирались, откуда возьмутся деньги и как это скажется на экономике Украины.

Что надо изменить в бюджете-2022

Законопроект правок в госбюджет внесли Александр Завитневич (председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне), Олег Бондаренко, Анатолий Костюх, Галина Третьякова и еще более 20 парламентариев, среди которых также председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов. Соавторы хотят увеличить расходную часть общего фонда госбюджета на 270 млрд 180 млн 900 тыс. грн за счет дополнительных внутренних займов и обращают особое внимание, что проект разрабатывали по поручению Кабмина и совместно с Минфином.

Распределить эти деньги предлагается на:

нацбезопасность и оборону – 269 млрд 454 млн 900 тыс. грн;

мобилизационную подготовку отраслей экономики Украины – 10 млн 300 тыс. грн;

пополнение резервного фонда госбюджета – 715 млн 700 тыс. грн.

Кто сколько получит

Детализация расходов в разрезе по министерствам и ведомствам дает такую картину:

Минобороны + Госспецтрансслужба – 241 млрд 162 млн 700 тыс. грн, из которых 145 млрд 360 млн 100 тыс. грн на зарплаты;

МВД (Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, ГСЧС) – 22 млрд 855 млн 200 тыс. грн, из которых 10 млн 859 тыс. 900 грн на оплату труда;

ГУР МО (отдельной строкой) – 2 млрд 216 млн 800 тыс. грн, из них 2 млрд 11 млн 100 тыс. грн на зарплаты;

СБУ – 2 млрд 458 млн 700 тыс. грн, на зарплаты из этой суммы уйдет 2 млрд 368 млн 700 тыс. грн;

Управление госохраны –197 млн 200 тыс. грн, из них на зарплаты 168 млн 600 тыс. грн;

Служба внешней разведки – 139 млн 300 тыс. грн, из них на оплату труда 139 млн 300 тыс. грн;

Администрация Госспецсвязи – 425 млн грн, из них на оплату труда 408 млн 100 тыс. грн;

Минэкономики – 10 млн 300 тыс. грн для мер по мобилизационной подготовке отраслей экономики;

Минфин – 715 млн 700 тыс. грн для резервного фонда госбюджета.

Таким образом, значительная часть средств уйдет на выплаты зарплат сотрудникам силовых структур. И, соответственно, эти деньги могут попасть на внутренний рынок. Но сначала их надо добыть.

Последствия для экономики

Депутаты в пояснительной записке к законопроекту прямо заявляют – увеличение расходов госбюджета приведет к росту госдолга. То есть будут напечатаны гособлигации, под которые и планируется привлечь средства с отдачей. Теоретически экономика пострадать не должна. Как сказал Vesti.ua экономический эксперт Юрий Гаврилечко, ОВГЗ будут выкуплены полностью НБУ или в значительной степени Нацбанком и госбанками, а деньги направлены на финансирование оборонного заказа. “Потому что введенные таким образом в оборот средства получат паритет в виде произведенной продукции, которая на вторичный рынок не попадет. Это дополнительные рабочие места либо сохранение существующих, это оплата сырья, это чистый плюс. Вопрос в том, на каких условиях будут выпущены ОВГЗ. Потому что если рентабельность по таким обязательствам будет выше учетной ставки, тогда через некоторое время, к моменту возврата этих средств, мы получим кумулятивный эффект”, – объяснил эксперт. Однако если будут договоренности с НБУ и госбанками о выкупе ОВГЗ со ставкой до 30% (ниже уровня прогнозируемой по итогам текущего года инфляции), правительство вернет деньги за счет инфляционных процессов, полагает он.

До 30% терпимо

Низкой ставка по таким ОВГЗ не будет, считает экономический эксперт Алексей Буряченко. По его словам, кредиторы уже полноценно говорят о необходимости повышать ставки от 20 до 26%, а от ставок напрямую зависит размер госдолга. С другой стороны, “по старым (действующим) ставкам очень сложно будет говорить о привлечении такого объема денежных средств. Нужно, чтобы Минфин и НБУ совместно приняли решение о росте ставок ОВГЗ”, полагает эксперт. А это, в свою очередь, будет зависеть от регулярности получения Украиной западной макрофинансовой помощи.

Однако негативных последствий от ОВГЗ для экономики Украины если и ожидать, то в средне- или долгосрочной перспективе. “Сразу негатива не будет. Но нам придется так или иначе эти деньги отдавать, а это значит – вести переговоры с кредиторами о перекредитовании и отсрочке текущих платежей, что довольно сложно с учетом прогноза падения ВВП на 40%, инфляции выше 20% и работающего печатного станка”, – отметил Буряченко.

Поддержка силовиков и испытание на прочность

Внесение правок в госбюджет в условиях военного положения неизбежно, поскольку расходы на оборону превышают заложенные в госбюджете, главным заемщиком на внутреннем рынке в условиях войны выступает Нацбанк, говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Увеличение зарплатных выплат сотрудникам силовых структур объясняется как ростом их количества, так и доплатами за пребывание в зоне боевых действий. По его мнению, это может привести к увеличению денежной массы, что, в свою очередь, рискует ускорить обесценивание украинской нацвалюты – гривни.

Тем более что, согласно ранее принятому решению правительства, предельный объем эмиссии гривни в 2022 году не должен превышать 400 млрд грн и 250 млрд грн уже использованы, обратил внимание финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий. “То есть остается до конца года чуть больше 150 млрд грн. Другими словами, без изменений в законодательство профинансировать только этим источником (ОВГЗ) запланированное увеличение дефицита не получится, – считает он. – Однако угроза не в техническом решении, а в угрозе роста инфляции и усилении давления на гривню”.

Помоги себе сам

С начала войны растущие расходы страны пока что во многом обеспечиваются внутренними ресурсами.

По данным Минфина, с ОВГЗ по финансированию госбюджета соперничают только США со своей финансовой помощью.

Интересные данные по военным ОВГЗ приводит Telegram-канал “Железный нардеп” народного депутата Ярослава Железняка.

Нацбанк выступает самым крупным источником финансирования – 255 млрд грн, далее – банки и финансовые учреждения (первичные дилеры) – около 110 млрд грн. На 24 млрд грн военных ОВГЗ приобрели 102 300 рядовых граждан и физлиц-предпринимателей. Наконец, 18 нерезидентов Украины купили военные ОВГЗ на сумму 1,7 млрд грн.

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