Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«Пандемия – это один из ключевых триггеров мирового геополитического экономического слома. Ведь сначала была пандемия, пандемия привела к тому, что мировая экономика
Во-вторых, отмечает он, еще год назад президент США поручил разведсообществу все-таки выяснить, какая причина ковида, прошел год, следствие идет. Также эксперт комментирует и ситуацию с вакцинами: все говорили, что это гарантия пережить пандемию с наименьшими потерями, но не все так просто.
Также он ставит вопрос о том, что делать с тем количеством вакцин, которое выпустили, это были четко распределенные государственные заказы.
«Пандемия – это тоже война. То есть мы наблюдаем две войны: буквальную войну и войну пандемическую. Но все они преследуют, на мой взгляд, одну и ту же задачу – все поломать в мире, чтобы сломалась политическая мировая система, как производное – экономическая, как производное – идеологическая», — заключает Руслан Бизяев.
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