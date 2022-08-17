Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Пандемия – это один из ключевых триггеров мирового геополитического экономического слома. Ведь сначала была пандемия, пандемия привела к тому, что мировая экономика

очень сильно упала. Было ясно и однозначно показано, что текущая мировая геополитическая экономическая модель, так называемая неокейнсианская, не работает. Условно говоря, мало напечатать денег, раздать всем нуждающимся, поддержатьи таким образом перезагрузится», — объясняет

Во-вторых, отмечает он, еще год назад президент США поручил разведсообществу все-таки выяснить, какая причина ковида, прошел год, следствие идет. Также эксперт комментирует и ситуацию с вакцинами: все говорили, что это гарантия пережить пандемию с наименьшими потерями, но не все так просто.

Также он ставит вопрос о том, что делать с тем количеством вакцин, которое выпустили, это были четко распределенные государственные заказы.

«Пандемия – это тоже война. То есть мы наблюдаем две войны: буквальную войну и войну пандемическую. Но все они преследуют, на мой взгляд, одну и ту же задачу – все поломать в мире, чтобы сломалась политическая мировая система, как производное – экономическая, как производное – идеологическая», — заключает Руслан Бизяев.

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