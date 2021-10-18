Начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва провёл переговоры в Равалпинди с временным поверенным посольства США Анжелой Аггелер, сообщает сегодня, 18 октября Radio Pakistan.

В ходе переговоров стороны обсуждали ситуацию в Афганистане и американо-пакистанское сотрудничество. Камар Джавед Баджва заявил о необходимости глобального сотрудничества всех стран в решении гуманитарного кризиса в Афганистане и содействии материальному благополучию афганцев. Также он подчеркнул, что Пакистан заинтересован в сохранении сотрудничества с США.

Анжела Аггелер со своей стороны высоко оценила роль Пакистана в афганском кризисе и в обеспечении региональной стабильности. Она обещала сделать всё возможное для развития дипломатического сотрудничества между США и Пакистаном.

EADaily ранее сообщало, что Пакистан намерен продолжить укреплять экономическое сотрудничество с Китаем — одним из главных противников США.