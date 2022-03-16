Министр обороны Нигерии Салихи Магаши провёл переговоры в Равалпиндис начальником штаба пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой, сообщает сегодня, 16 марта Radio Pakistan.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуацию с региональной безопасностью и сотрудничество двух стран. Камар Джавед Баджва заявил, что Пакистан рассматривает Нигерию как ключевую страну на африканском континенте и ценит её роль в обеспечении мира в регионе. Салихи Магаши со своей стороны высоко оценил роль Пакистана в обеспечении региональной стабильности и обещал сделать всё для улучшения дипломатического сотрудничества между двумя странами.

EADaily напоминает, что Нигерия занимает первое место в Африке по численности населения, значительная часть которого исповедует ислам. Одной из проблем Нигерии является религиозный экстремизм, угрожающий безопасности в регионе.