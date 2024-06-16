​

Темпы роста зарплат зависят от отрасли, потребности в кадрах, уже достигнутого уровня оплаты, рентабельности, положения компании на рынке и финансовой способности предприятия увеличивать расходы на персонал. Об этом рассказала в беседе с «Праймом» аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Согласно данным Росстата, в I квартале 2024 года номинальные начисленные зарплаты выросли во всех сферах экономической деятельности. В зависимости от отрасли рост составил от 6% до 40%, в среднем — 19,5% в годовом выражении, реальная зарплата увеличилась на 11%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в марте достигла 87,7 тыс. рублей, прибавив 21,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Если на локальном рынке труда слабая конкуренция между работодателями за сотрудников и ограниченное предложение рабочих мест, то и рост зарплат будет отставать, когда речь идет о работниках массовых профессий», — объяснила Киселева.

Разницы в зарплатах сегодня могут быть связаны прежде всего с непрозрачными механизмами ее формирования, полагает доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова. «Наиболее существенными факторами высокой дифференциации работников по уровню оплаты труда в России являются не образование и квалификация, как это было в советское время и как это и должно быть на самом деле, а финансовое состояние региона, отрасли и предприятия, и очень часто — субъективная позиция руководства самой компании», — уверяет она.

Эксперт обратила внимание, что работодатели стали активно практиковать наем специалистов из других регионов за более низкую зарплату либо переводят весь бизнес в более дешевый с точки зрения рынка труда субъект РФ.

Каштанова привела данные, согласно которым число работодателей, которые провели в 2023 году индексации зарплат на 5–10%, сократилось с 63% до 42%. Многим компаниям приходится экономить, поэтому они увеличивают не оклады сотрудников, а премиальную часть, которая зависит от выработки. Поэтому сейчас на таких предприятиях доходы растут у высокоэффективных работников, которые показывают быстрый результат.

Между тем есть компании, которые считают необязательным часто повышать зарплаты своим сотрудникам. Например, если предприятие предлагает человеку работу в удаленном или гибридном формате, — предполагается, что этот факт является привилегией сам по себе, поэтому денежная мотивация уходит на второй план. Также это касается известных брендов — принадлежность к их команде уже является привилегией, поэтому и здесь повышение зарплат может быть не первостепенной задачей.

Приумножить свои сбережения можно, не только работая, но и воспользовавшись таким финансовым инструментом, как банковский вклад. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Топ самых прибыльных* годовых вкладов

Эксперты Банки.ру составили топ-10 годовых вкладов среди предложений 30 крупнейших банков, представленных у нас на сайте. Вот первая пятерка:

*Условия по вкладам актуальны на 17 мая 2024 года.

Источник