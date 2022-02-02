

Уже аксиомой стала мысль о стремительном изменении мира в век технологий. Сегодня даже тем, кто не связан со сферой IT, необходимо следить за тем, что происходит в области цифровизации. Различные сервисы и аналитические службы подготавливают ежегодные прогнозы о том, что будет на пике информационных технологий. Какие же технологические тренды придут в 2022 году — узнаете в материале Newslab.



Зачем бизнесу технологии?

Технологические тренды на 2022 год представила компания «Ростелеком». Старший вице-президент компании Кирилл Меньшов отметил, что понимание текущих тенденций необходимо для успешного ведения бизнеса. Он также подчеркнул, что тенденции 2021 года трансформируются и станут продолжением в наступившем 2022.

Так, в 2021 году наблюдался рост инвестиций в IT. Глобальному «переходу в цифру» способствовала пандемия и как следствие переход на удалённую работу. Новые вызовы потребовали новых решений, на которые откликнулось и государство: для IT-компаний установили льготы, множество услуг переходит в цифровой формат, а для пользователей продвигают отечественное ПО.

«Мир адаптировался, все мы научились работать удаленно, мир полностью трансформировался. Но на самом деле мы видим следующий вызов. До ковида компании работали по большей части в офисах, благодаря ковиду сотрудники разъехались и научились работать безопасно и удаленно. В этом году и последующие будет вторая волна адаптации под ковид — когда режим может быть не только удаленный и не только офисный, а может быть еще и гибридным», — обозначил тенденцию Кирилл Меньшов.

Бизнес приспособился и научился существовать отдельно от физической инфраструктуры. Тем не менее осталась необходимость сохранять связь с клиентами.

«Ключевым трендом стала возможность проведения операции в любом месте, соблюдая при этом требования безопасности и конфиденциальности», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Какие еще мегатренды будут актуальны? «Ростелеком» выделил следующие мегатренды — долгосрочные тренды, которые развиваются:

искусственный интеллект;

e-health — технологические помощники в сфере здравоохранения;

роботизация;

электронная коммерция;

облачные технологии;

блокчейн;

квантовые вычисления;

интернет вещей;

информационная безопасность;

исследование больших данных;

автопилот;

5G.

А что ждать в 2022 году?

Здесь можно выделить три ключевых темы: ускорение роста после пандемии, структурные изменения и увеличение доверия к технологиям.

Ускорение роста компаний стало возможным как раз благодаря коронавирусным ограничениям. Тем компаниям, которые остались в выигрыше, необходимо наращивать темпы и меня свои IT-системы пропорционально росту.

Структурные изменения повлияли на качество ведения бизнеса. Теперь для работников важна среда, в которой они работают, а работодатели стремятся создать выгодные условия не только по части заработка.

Информационная безопасность является топовой темой, и вызовом, и проблемой, и зоной инвестиций для всех.

«Информационная безопасность — это и вызов, и зона инвестиций. Очевидно, что тем компаниям, которые не справились с построением эффективной системы цифровой безопасности в 2021 году, придется делать это сейчас. К сожалению, преступники тоже не сидят на месте и цифровизируются быстрее всех», — считает Кирилл Меньшов.

Также среди трендов 2022 года оказались генеративный искусственный интеллект, автоматизация существующих процессов производства, облачные платформы и «озеро данных».

«Когда-то компании данные не собирали. Когда данные стали накапливаться, компании стали строить хранилища. Когда данных стало еще больше, появилась биг-дата, появились новые способы их структурного хранения. Когда стало еще больше, появилась концепция дата-лейка (озера данных). То есть сделали озеро, куда стали лить все, что есть, в том виде, в каком есть, потому что структурно все это осмыслить и переработать просто невозможно», — пояснил Кирилл Меньшов.

Причем здесь «Цифровая экономика»?

Как отметил Кирилл Меньшов, нацпроект «Цифровая экономика» становится одним из ключевых драйверов развития информационных технологий.

«На подходе — история с электронным паспортом. Поначалу людей с ними будет немного. Все мы путешествуем и при заселении у нас спрашивают паспорт, делают его ксерокопию. Чем отличается Россия от других стран — тем, что государство целенаправленно методично, занимается цифровизацией всего и вся. Поэтому и бизнес должен поменяться. А знаете ли вы, что поменяется в ближайшие два-три года, что заставит поменяться вас?», — отметил Меньшов.

При этом он подчеркнул, что те, кто не хочет переходить в «цифровой мир», будут варианты обходиться без него, но тогда жизнь будет менее комфортной.

у людей, которые отказываются переходить в «цифровой мир» останется альтернатива, но жить станет «менее комфортно». «Даже у электронного паспорта будет физическое воплощение в карточке. Кто-то может носить её и пользоваться телефоном Nokia 3310. Но это будет, конечно, весьма неудобно», — подытожил Кирилл Меньшов.

«А знаете ли вы, что поменяется в ближайшие два-три года, что заставит поменяться вас? Или вы узнаете об этом, когда опубликуют, что с 1 января, например, действует только электронный паспорт? И у вас остается полгода, чтобы доработать все IT-системы. Поэтому очень важно понимать, что происходит в государстве, каждому представителю бизнеса важно понимать, что будет происходить в его индустрии», — сказал Кирилл Меньшов.

Интернет-газета Newslab