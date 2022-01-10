Власти должны подготовить программу восстановления и сохранения украинских лесов, а не отменять мораторий на вывоз леса-кругляка. Об этом заявил народный депутат от фракции «Батьківщина» Михаил Цымбалюк.

«Мы требуем от власти подготовить программу возобновления украинских лесов, сохранение, залесение. Не только программа посадить миллиард деревьев, потому что это популизм, а действительно сохранить отрасль. Нужно сохранить нашу экосистему, сохранить эти леса, которые являются достоянием всего общества», – сказал Цымбалюк в эфире телеканала «Украина 24 «.

По его словам, сейчас из-за контрабанды леса, экспорт которого официально запрещен, уничтожаются экосистемы по всей стране, что будет иметь негативные последствия не только для экологии, но и для экономики регионов.

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«В Украине будет уничтожение экосистемы, и мы видим, что происходит не только в Карпатах, но и на Волыни. Высыхают озера. В Черниговской области аналогичная система. Они уничтожат то, что сегодня мы называем лесные населенные пункты и дороги. Потому что, если нет леса, то там не будет населенного пункта», – пояснил Цымбалюк.

По мнению депутата, в таких условиях отменять мораторий на вывоз леса-кругляка, что намерено сделать парламентское большинство, является преступлением.

«В набат бьют экологи, что этого делать не следует. Но монобольшинство настроено агрессивно, и такое создается впечатление, что они это делают умышленно, потому что Европе нужно сырье», – сказал Цымбалюк.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Впрочем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт.

Ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы.

В свою очередь, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз подчас действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, например, они залесняют собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинские власти должны найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и в первую очередь защищать собственный рынок.