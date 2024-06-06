Основу его составят данные по объему выручки от онлайн-продаж по итогам полного календарного 2023 года.

Партнером Forbes Kazakhstan в составлении ренкинга выступает консалтинговая компания Baker Tilly Qazaqstan Advisory. В ренкинг включаются розничные интернет-площадки, которые были активными в течение календарного 2023 года по состоянию на конец декабря 2023 года, а именно:

интернет-магазины, торговые площадки: продажа товаров или оказание услуг конечным покупателям посредством интернет-магазина или торговой площадки;

сайты объявлений, агрегаторы: интернет-площадки, которые отображают товары и услуги частных лиц либо других торговых площадок.

В ренкинг включены игроки розничных сегментов B2C и С2С, оказывающие услуги физическим лицам; сегмент В2В (услуги юридическим лицам) не учитывается.

В рамках проекта будут оцениваться не компании, а непосредственно интернет-площадки. Сайты, имеющие общего или аффилированных владельцев и использующие общую техническую платформу с единой нумерацией заказов, считаются одним интернет-магазином. Онлайн-продажи этих сайтов группируются и учитываются в ренкинге под именем крупнейшего по выручке сайта группы. В остальных случаях, если нет единой нумерации заказов, интернет-площадки, принадлежащие одной компании, учитываются каждая по отдельности. Международные компании включаются в ренкинг, если ведут онлайн-продажи в Казахстане через казахстанское юридическое лицо.

Компании, чья бизнес-модель предполагает распространение товаров посредством собственных представителей (сетевой маркетинг), не будут включаться в ренкинг.

Итоговые результаты будут рассчитаны на основании: данных мониторинга; данных, представленных компаниями в специально разработанной анкете; открытых данных, представленных в официальных финансовых отчетах и информационных справках; данных экспертов рынка и сервисных компаний. Полученные сведения будут сопоставлены между собой для перекрестного контроля надежности оценок. В случае согласия клиента данные для перекрестной проверки будут верифицироваться и подлежать пересмотру. Информация, представленная в публикации, носит оценочный характер и не может быть использована в качестве официального документа.

Для участия в ренкинге необходимо заполнить анкету по ссылкам в конце статьи.

Также вы можете выслать заполненную анкету на электронный адрес [email protected] или [email protected].

По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (701-72) 5-56-15 либо на [email protected], [email protected].

Последний день приема заявок — 30 июля 2024 года.

Для ренкинга принимается следующая классификация подсекторов:

Интернет-магазины и торговые площадки (В2С):

маркетплейсы;

универсальные магазины;

бытовая техника и потребительская электроника;

одежда, парфюмерия и потребительские товары;

продукты питания;

продажа билетов;

прочие нишевые интернет-магазины.

Сервисы объявлений и агрегаторы (C2C):

сервисы объявлений (классифайды);

ценовые агрегаторы;

купонаторы;

прочие интернет-площадки (например, программы лояльности).

Для более подробной информации вы можете ознакомиться с методологией ренкинга по этой ссылке.

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