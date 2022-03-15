ДУБАЙ, 14 марта 2022 г. (WAM) — Сектор электронной коммерции ОАЭ продолжал демонстрировать рост в 2021 году, согласно последнему отчету, представленному EZDubai, полностью специализированной зоной электронной коммерции на юге Дубая, в партнерстве с Euromonitor International, ведущим мировым поставщиком глобальной бизнес-аналитики, анализа рынка и потребительских знаний. Общий объем электронной коммерции в ОАЭ достиг чуть более $5 млрд в 2021 году и, по прогнозам, превысит $8 млрд к 2025 году.

Согласно выводам отчета, в 2021 году больше потребителей в ОАЭ совершали онлайн-покупки во всех категориях по сравнению с 2020 годом, в среднем 75% респондентов обычно покупают товары через Интернет. Наиболее быстрорастущими отраслями в 2021-2025 годах будут домашняя утварь и мебель для дома, продукты питания и напитки, а также медиапродукция.

Страны Ближнего Востока находятся в сильной позиции для дальнейшего развития электронной коммерции благодаря высокому уровню ВВП на душу населения и проникновению интернета. ОАЭ и Катар находятся в наиболее сильном положении, где ВВП на душу населения превышает 40 000 долларов США, а уровень проникновения Интернета превышает 90%. Обе страны успешно внедрили оптоволоконный доступ в дома и имеют самые высокие показатели активных абонентов мобильной широкополосной связи в регионе.

Электронная коммерция в регионе MENA быстро догоняет такие мировые державы, как Китай: во время COVID-19 многие интернет-магазины расширили спектр услуг; к 2021 году общий объем рынка оценивается в $31,7 млрд. Расширение электронной коммерции в регионе MENA в основном обусловлено высоким уровнем проникновения Интернета, большим количеством цифровых устройств, ростом доходов, улучшением логистики и растущим присутствием глобальных и признанных игроков, которые внесли разнообразие и доступность для местных потребителей в условиях пандемии.

Хотя в странах Ближнего Востока и Северной Африки в основном экономика основана на наличных деньгах, после пандемии потребители быстро перешли на кредитные и дебетовые карты, что было вызвано ростом доверия и улучшением деятельности компаний. Согласно отчету, в ОАЭ кредитные/дебетовые карты являются предпочтительным методом оплаты.

Потребители ОАЭ совершают покупки у зарубежных ритейлеров, чтобы получить доступ к более широкому ассортименту товаров или найти более низкие цены, более высокое качество продукции, отсутствующей на местном рынке. В ОАЭ также доступная стоимость доставки для потребителей, желающих приобрести товары за пределами региона. Ведущие страны, из которых потребители ОАЭ совершают покупки, включают США, Индию и Китай и часто связаны с одеждой и обувью, а также косметикой и средствами личной гигиены. Зарубежная электронная коммерция (потребители ОАЭ, совершающие покупки за пределами страны) быстро растет: с 23% от общего объема продаж электронной коммерции в 2019 году до 26% в 2021 году; ожидается, что в 2025 году этот показатель вырастет до 32%.

MENA является активным регионом для привлечения местных и международных инвестиций в электронную коммерцию. С учетом нынешних темпов развития и растущего предпочтения потребителей онлайн-ритейла, в 2021-2025 годах рост электронной коммерции в регионе составит более $18 млрд в абсолютном стоимостном выражении и достигнет более $49 млрд в 2025 году.

В своих комментариях генеральный директор Logistics District — Dubai South Мохсен Ахмед сказал: «Мы рады представить второй отчет по электронной коммерции в партнерстве с Euromonitor и поделиться последними данными о секторе с нашими заинтересованными сторонами. Рост электронной коммерции, наблюдаемый в ОАЭ и регионе MENA, побуждает нас к более активной и тесной работе с нашими игроками электронной коммерции для развития сектора, чтобы рынок электронной коммерции эмирата стал мировым центром влияния. Неустанная государственная поддержка, а также услуги и решения, которые мы разрабатываем для наших клиентов для достижения их целей, являются ключевыми факторами развития сектора. В EZDubai мы будем продолжать удовлетворять растущий спрос, который возникает одновременно с ростом числа онлайн-покупателей и проникновением интернета».

Генеральный директор Euromonitor International, Дубай, Хуссейн Дофан сказал: «Выпуск второго отчета по электронной коммерции в регионе MENA обусловлен несколькими факторами, среди которых рост сектора электронной коммерции, который достиг более $31,7 млрд в 2021 году. Мы рады представить отчет в партнерстве с EZDubai и предоставить участникам отрасли глубокое понимание ключевых возможностей в отрасли электронной коммерции благодаря показателям роста рынка, ключевым факторам успеха и анализу категорий».

EZDubai был разработан для привлечения ведущих компаний электронной коммерции и создания эталонной инфраструктуры. Зона электронной коммерции, которая была запущена в январе 2019 года вице-президентом и премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, нацелена на продвижение позиции эмирата как центра региональной электронной коммерции.

http://wam.ae/en/details/1395303029704