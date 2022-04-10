10 апреля 2022, 12:00

Эксклюзив

За всю историю независимой Украины после распада СССР в стране сменились шесть президентов и произошло два государственных переворота, в 2004 и 2014 годах. Украина не смогла определиться между Востоком и Западом, что привело к жестким противоречиям внутри страны и эскалации международного конфликта.

Киев / Pexels

Украина в первые годы независимости

На момент распада СССР

Украина была самой развитой его республикой, рассказал «Ямал-Медиа» политолог Дмитрий Журавлев. В стране была высокая доля городского населения, сильная промышленность, хорошо развитая железнодорожная и автотранспортная системы, работали одни из самых современных советских предприятий.

Но против Украины было два обстоятельства. Во-первых — куда поставлять произведенное. Высокотехнологичная продукция советского производства была не востребована на Западе.

С другой стороны, существенную часть численности работников составляли не представители области высоких технологий, а люди, работающие в металлургии, металлообработке, угольной промышленности и сельском хозяйстве. Но товары этих групп в начале 90-х были не нужны.

Дмитрий Журавлев

политолог

Журавлев объяснил, что на сельскохозяйственном рынке был переизбыток — и в Европе, и в США — шло жесточайшее квотирование производства. Угольная промышленность была перенапряжена, потому что не было мощных пластов по его разработке, и уголь был дорогой. Даже украинские металлурги использовали кузбасский уголь из России, а не свой донецкий, потому что он залегал глубоко в узких пластах и добывать его было трудно. А себестоимость украинской продукции была выше, чем у других стран-производителей, поэтому сбывать ее было сложнее.

«Во времена СССР центр забирал у республик их продукцию и обменивал ее на то, в чем они нуждались, нерыночными методами. Когда Союз распался, выяснилось, что положительное сальдо торгового баланса только у России. Это касается не только Украины, но и других стран. В результате экономика Украины начала медленно угнетаться», — сказал Журавлев

Взоры обратились на Запад

Первым президентом Украины был Леонид Кравчук. Его президентство характеризовалось разграблением страны с закрытием производств, криминальным накоплением капитала, деятельностью преступных группировок, которые «курировали» бизнесы, взимая с них незаконные сборы. Впрочем, российские и украинские 90-е имели много общего.

«Кравчук запомнится беловежским соглашением, распадом СССР, образованием независимой Украины, отказом от ядерного оружия. А вот все, что касается экономики и социальной сферы — его президентство было провальным», — сказал ТАСС украинский политолог Андрей Золотарев.

По словам Журавлева, уже тогда взоры Украины обратились на Запад, Кравчук хотел расширять взаимодействие стран. Но после двух с половиной лет своего неудачного правления Кравчук был вынужден сложить полномочия, в результате внеочередных выборов к власти пришел Леонид Кучма.

Он продержался на посту десять лет. Журавлев рассказал, что на первый свой срок он избирался при активной поддержке Россией и с лозунгами о сближении двух стран. Но потом Кучма перешел к политике многовекторности, балансирования Украины между Россией и западными странами. По мнению Золотарева, это было ошибкой Кучмы, потому что он «оказался в положении шпагата между олигархическими группами, между Россией и Западом».

Леонид Кучма / YouTube-канал «АНТ»

Перетягивание каната

На выборах в 2004 году к власти пришел премьер-министр Виктор Янукович, которого не поддерживали сторонники «оранжевого», прозападного лагеря. В результате произошел государственный переворот, «оранжевая революция», и был назначен третий тур выборов (не предусмотренный конституцией). При поддержке прозападных сил к власти пришел Виктор Ющенко, который усилил вестернизацию Украины.

«Ющенко — это человек, который проводил националистическую гуманитарную политику. Отсюда культ «голодомора», героизация бандеровцев, а также ставшее обязанностью для чиновников прикладывание во время исполнения гимна правой руки к сердцу», — сказал Золотарев

Уже с августа 2006 Украина перешла к парламентско-президентской форме правления: полномочия Верховной рады расширились, а влияние Ющенко снизилось.

Потом (в 2010 –ред.) к власти пришел Янукович, который хотел и на Восток, и на Запад. Но мы сказали: «Дорогой, выбирай». Янукович, поскольку он был хозяйственник, выбрал Восток, потому что он помнил, сколько Украина должна России. Он понимал, что Запад ему платить столько не будет. Но за это время интеллигенция стала абсолютно прозападной

Дмитрий Журавлев

политолог

Но не стоит забывать, что именно вовремя правления Януковича украинские власти подготовили основные документы, касающиеся евроинтеграции и безвизового режима ЕС. Откат от подписания договора о сотрудничестве с ЕС вызвал очередное противостояние — «Евромайдан». Янукович пошел на переговоры с оппозицией, и в результате власть в стране захватили оппозиционеры. Президент сложил свои полномочия и бежал из страны. Украина потеряла Крым, начались бои в Донбассе.

В поисках старика Хоттабыча

«Украина живет в поисках старика Хоттабыча. Они все время пытаются выбрать кого-то, кто выдернет волосок из бороды и одним махом все исправит в стране», — выразил мнение Журавлев.

При следующем президенте, Петре Порошенко, усилилась украинизация страны — русские книги и фильмы запрещались, начались притеснения русского языка, переименовывались улицы, произошел церковный раскол. Это сопровождалось заметным спадом экономики, девальвацией валюты, остановкой производств (например, Николаевского судостроительного и Запорожского автомобилестроительного заводов), ростом госдолга, который превысил 60% ВВП.

Зеленский — это опять Хоттабыч. Его сила была в том, что он не был связан с политическими элитами. Люди разочаровались в них и решили, что это может быть лучше. Лучше не стало

Дмитрий Журавлев

политолог

По мнению Журавлева, в период президентства Зеленского Украина в гораздо большей степени стала «Антироссией» (как назвал ее президент РФ Владимир Путин), чем она была при Порошенко, и случилось это еще до начала боевых действий.

«Не думаю, что Зеленский ставил перед собой такую задачу. Он по-своему считал, что надо находить компромиссы, только его компромисс был такой, с которым мы никак не могли согласиться», — заключил политолог.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о специальной операции российских военных, целью которой он назвал «демилитаризацию» Украины.

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