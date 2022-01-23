Основатель корпорации Amazon Джефф Безос вложил $3 млрд в стартап по борьбе со старением Alto Labs. Эксперты, участвующие в этом проекте, займутся разработкой программы клеточного омоложения, пишет The Sunday Time.

Ученые планируют создать биологическую технологию по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезням, травмам и даже инвалидности. Успех в этом гарантировать рано, но предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области геронтологии.

В совет директоров компании вошли лауреаты Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудна (2020, генная инженерия) и Франсес Арнольд (2018, применение энзимов). Сопредседателями совета числятся Рик Клаузнер и Ханс Бишоп, а также главный научный сотрудник и президент по исследованиям и разработкам британской фармацевтической компании GSK Хэл Бэррон, который перейдет в стартап с 1 августа.

В процессе работы эксперты будут изучать перепрограммирование клеток — их возврат в состояние стволовых. Такого результата можно добиться при помощи белков, которые специалисты собираются добавлять в обычные клетки.

Ранее Ruposters писал, что отечественные ученые смогут восстанавливать поврежденные участки мозга.