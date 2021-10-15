Актуальная информация о последних событиях

Недавний рост промышленного производства в России снизился с 7,2% в июле до 4,7% в августе в годовом соотношении, отражая сложности в производственных ресурсах. Индикаторы спроса свидетельствовали об умеренном росте, отражающем последствия ужесточения денежно-кредитной политики. Розничные продажи выросли на 5,3% в августе 2021 года после роста на 5,1% в июле. Инфляционное давление продолжало оказывать влияние на восстановление, поднявшись с 6,7% в августе до 7,4% в сентябре. В ответ Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) повысил ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов до 6,75%. Центральный банк так же повысил прогноз годовой инфляции до 5,7-6,2% в 2021 году и 4,0-4,5% в 2022 году. ЦБ РФ отметил, что мировая экономика

восстанавливается быстрее, чем ожидалось, в результате чего спрос на многие ключевые товары превышает предложение.

Граф. 1 Инфляция в России vs процентная ставка

Краткосрочные ожидания

Экономика России кажется более устойчивой и получает выгоду от роста цен на сырьевые товары, особенно благодаря постоянной поддержке производителей (стран участниц Декларации о сотрудничестве (DoC)). Экономика вернулась к уровню, предшествующему пандемии, однако неопределенность, связанная с текущими сбоями в международной сети поставок, локальным распространением COVID-19 и медленными темпами вакцинации, может помешать этому прогрессу.

В сентябре индекс деловой активности (PMI) продолжал демонстрировать умеренный рост. PMI в производственном секторе вырос до 49,8 в сентябре 2021 года с 46,5 в предыдущем месяце. Между тем, индекс PMI в сфере услуг вернулся на более высокие позиции с 49,3 в августе, достигнув 50,5 в сентябре 2021 года, поскольку деловая активность в секторе услуг повысилась, чему способствовал рост внутреннего клиентского спроса.

Граф. 2 Индекс деловой активности в России в производственной сфере и сфере услуг

Учитывая рост цен на сырьевые товары и недавно опубликованные данные о росте ВВП, прогноз ВВП России на 2021 год был пересмотрен в сторону увеличения с 3,5% до 4,0% . Согласно прогнозам, в 2022 году реальный ВВП вырастет на 2,7%, что является пересмотром в сторону увеличения по сравнению с сентябрьским прогнозом на уровне 2,5%.

Табл. 1 Темпы экономического роста в России, 2021-2022, %

OPEC. Мировая экономика от 13 октября 2021

OPEC. Спрос на рынке нефти от 13 октября 2021

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