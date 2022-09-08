Около 400 тысяч украинцев, покинувших Украину из-за полномасштабного российского вторжения, официально трудоустроились в Польше. Об этом сообщил заместитель главы министерства внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер, передает Интерфакс-Украина.

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В эфире Польского радио он заявил, что из 1 миллиона 300 тысяч оставшихся в Польше на более длительный срок украинцев 550 тысяч находятся в трудоспособном возрасте, и уже 400 тысяч из этой группы (75%) работают и платят налоги в Польше.

«Это группа людей, которые работают на польскую экономику. Я добавлю, что эти дополнительные 400 тысяч человек, последние месяцы работающие в Польше, это не люди, которые отобрали работу у польского рабочего. Они дополнили наш рынок труда и дополнительно работают на наш ВВП и наше экономическое развитие», — подчеркнул он.

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Шефернакер добавил, что в течение полугода после начала полномасштабного вторжения России в Украину польско-украинскую границу пересекли около 6 миллионов человек.

«Из них около 2,5 миллиона человек убегали от войны на дольше, а половина из них осталась в Польше», — подытожил он.

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