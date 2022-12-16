Около 200 таджикских предпринимателей обучились поставкам продукции на европейский рынок

16 декабря 2022, 14:49

Avesta.Tj | 16.12.2022 | Около 200 таджикских предпринимателей получили информацию, как поставлять продукцию на европейский рынок. Такую возможность предприниматели получили в ходе учебной программы, которая осуществляется в рамках проекта Ready4Trade Central Asia (R4TCA).

Указанный проект реализуется Международным торговым центром, Торгово-промышленной палатой Таджикистана и финансируется Европейским союзом.

«Данный проект реализован Международным торговым центром, совместно с Торгово-промышленной палатой при финансировании Европейского союза. Такой же семинар и обучающий курс мы проводили в Душанбе в мае этого года. Проводили семинары в Согде и Хатлоне, и снова в Душанбе. Летом будущего года планируем провести подобные мероприятия в Горно-Бадахшанской автономной области и Согдийской области», – отметил Дилшод Мирсаидов, тренер программы, сотрудник ТПП Таджикистана.

По его словам, согласно Программе, обучающие курсы будут проводится в течение трех лет. «В настоящее время есть четыре темы для изучения, а в будущем году темы будут уже другие. В этом году мы охватили обучением более 150 предпринимателей. В следующем году их численность увеличится. Курсы являются обучающими, и по их прохождению предприниматели должны сами реализовать полученные навыки», – подчеркнул Дилшод Мирсаидов.

«Конечно есть сложности для выхода на европейский рынок. Продукция, производимая сегодня в Таджикистане должна соответствовать требованиям европейского рынка, а Европа, в свою очередь дает хорошие возможности Таджикистану. ТПП проводит эти курсы для предпринимателей бесплатно, чтобы они знали, что курсы направлены на европейский рынок», – добавил он.

«Данный проект реализуется в 5 странах Центральной Азии – Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. В Таджикистане нашим основным партнёром является министерство экономического развития и торговли, но также мы сотрудничаем и с таможенной службой, с ТПП и национальными ассоциациями», – говорит Алиджон Алиев, Национальный менеджер проекта Ready4Trade Central Asia представительства МТЦ в Таджикистане.

«В общем у нас в проекте 4 компонента. Первый компонент у нас называется «Устранение препятствий в торговле», направленный на устранения нормативных, технических и процедурных барьеров, с которыми сталкивается частный сектор. В рамках второго компонента, МТЦ уже реализовала одну инициативу – Управление экспортом. Программа обучения состояла из индивидуального обучения на рабочем месте в течении 5 рабочих дней. А это направления мы реализовали совместно с Ассоциацией малого и среднего бизнеса в Таджикистане. Сегодня мы собрались в рамках второго компонента потому, что у нас в рамках второго компонента мы тоже реализовываем учебную программу по вопросам трансграничного управления экспортом, она состоит из курсов охватывающих широкий сектор. Эти курсы будут проводится по двум каналам. 1 Электронное обучение и семинары под руководствам инструктора. Эту инициативу мы реализуем совместно с ТПП. Третий компонент – это электронная коммерция, по которому мы работаем с министерством экономического развития и торговли РТ. В рамках четвертого компонента мы планируем расширить возможности участия женщин-предпринимателей», – подчеркнул Алиджон Алиев.

Шоди Шонеъмон, работник производственного объединения Нассочии точик посвятил тренингу два дня. Он говорит, что научились у других тому, чего не знали, и делились своим опытом и знаниями.

«К примеру, при оформлении автомобилей или вагонов, если нет соответствующего пакета документов, то таможня не оформит. Прежде всего нужно иметь сертификаты от ТПП, «Таджикстандарта» и другие документы. Если пакет документов готов, то и оформление проходит гладко», – делится Шоди Шонеъмон.

«Участие в таких тренингах является хорошим шансом для наших предпринимателей для развития бизнеса и выхода на европейский рынок», – считает Махмаджон Джумаев, представитель китайской машиностроительной компании в Душанбе.

Дилшод Мирсаидов добавил: «В Таджикистане создан портал для обучения малого бизнеса экспортным процедурам. Любой желающий предприниматель может на данной платформе получить новые знания. Учебный портал под названием Tajikistan Export School (Школа экспорта Таджикистана), предназначенный для обучения представителей малого бизнеса экспортным процедурам, требованиям по экспорту и международной торговле, заработал в стране. Данная платформа создана в рамках образовательной программы по управлению экспортом для предпринимателей, официальный запуск которой состоялся в конце октября этого года».

Напомним, ранее в ТПП во время ознакомления представителей СМИ с учебной программой по управлению трансграничной торговлей проекта Ready4Trade отметили, что после завершения реализации проекта портал будет передан Палате.

Учебная программа в рамках проекта Ready4Trade направлена на устойчивое и инклюзивное экономическое развитие Центрально-Азиатских стран за счет стимулирования внутрирегиональной и международной торговли.

Главными целями проекта заявлены: устранение основных нормативных и процедурных барьеров, повышение бизнес-возможностей для соответствия трансграничным требованиям, улучшение трансграничной электронной коммерции, содействие участию предприятий, возглавляемых женщинами в международной торговле.