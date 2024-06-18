Национальный банк Украины установил на 18 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,6485 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

НБУ на 18 июня установил официальный курс евро на уровне 43,53 грн. Европейская валюта подорожала на 3 копейки.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Источник