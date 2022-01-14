

14 января 2022

Портал Visualcapitalist проанализировал сотни отчетов, интервью и статей, чтобы составить карту бинго из 25 лучших предсказаний экономической конъюнктуры.

Также были выделены и описаны шесть основных трендов 2022 года, которые так или иначе коснутся всех.

Мировая экономика

, скорее всего, продолжит расти, но не такими темпами, как в 2021 году. Этот вывод портал делает на основе более 40 прогнозов из авторитетных источников, от МВФ до Goldman Sachs, заодно определяя средние оценки ожидаемого роста ВВП по миру и регионам, officelife.media воспроизвел карту и текст.

Существует широкий консенсус в том, что денежно-кредитная политика начнет ужесточаться в течение следующих 12 месяцев. Несколько экспертов описали эпоху более низкой доходности акций и повышенной волатильности. Технологические сбои продолжают изменять отрасли, и в 2022-м вопросы климата и кибербезопасности выйдут на первое место. Геополитическая напряженность тоже накаляется на фоне адаптации к вызовам, связанным с пандемией.

Топ-6 тенденций, определят 2022 год:

1. Нарастание геополитической напряженности. Вот далеко не полный перечень горячих точек, приводимый Visualcapitalist: 1) Иран (напряженность в отношениях с США и Израилем); 2) Украина (напряженность в отношениях с Россией); 3) Тайвань (напряженность в отношениях с Китаем). К списку американских коллег мы, что называется, с пылу с жару можем добавить Казахстан и соседние государства Центральной Азии.

2. Нелегкий старт Китая в 2022 году. На заре 2021-го прогнозы по КНР были оптимистичными, поскольку страна вступила в фазу восстановления раньше, чем весь остальной мир. Переносимся в 2022-й — и прогнозы оказываются прямо противоположными, поскольку Китай сталкивается с проблемами на ряде фронтов.

3. Изменение динамики рабочей силы. Динамика рабочей силы остается в центре внимания, с тех пор как пандемия перевернула мир труда. Существует ряд трендов, вытекающих из этой более широкой тенденции.

Нехватка рабочей силы, возникшая во время пандемии, сохранится в 2022 году и последующем периоде. Некоторые сектора, такие как кибербезопасность, сталкиваются с острейшей нехваткой квалифицированных работников.

Интернет и социальные сети открыли ряд карьерных путей для людей, которые могут получать доход онлайн помимо обычной работы.

Баланс между работой и личной жизнью, а также выгорание станут центральными моментами в дискуссиях о культуре рабочего места.

4. Меняющаяся цифровая экосистема. Судя по прогнозам, в 2022 году мы гораздо больше услышим о NFS и Web3. Существует множество мнений по первому вопросу, и они варьируются от восторженных до откровенно пренебрежительных. Можно только гадать, утихнет ли шумиха вокруг NFT-изображений, но технология открыла двери для множества экспериментов творцов и художников.

Эксперты, как правило, в восторге от перспектив развивающейся «экономики творца» — универсального термина, описывающего новую технологическую экосистему и растущую инфраструктуру, которая позволяет отдельным создателям контента монетизировать его и процветать.

Еще одна тенденция, набирающая обороты, это электронная коммерция, ориентированная на соцсети. Возможность приобретать товары напрямую у влиятельных лиц становится все более распространенной опцией основных социальных платформ, и компании электронной коммерции создают все больше продуктов для поддержки влиятельных персон в их маркетинговых начинаниях.

5. Медленный спад инфляции. Опасения по поводу инфляции возникали всегда и везде, но в таких странах, как США, по-настоящему разрушительных масштабов инфляции не наблюдалось с 1980-х годов. Лишь в 2021-м все изменилось: после триллионов долларов пандемических стимулов инфляция внезапно вернулась на радар — и оказалась не «временной», как убеждали заявления ФРС. В 2022 году эксперты ожидают, что инфляция сохранится на более высоком, чем обычно, уровне, однако в итоге она выровняется (по сравнению с 2021-м) по мере устранения сбоев в цепочке поставок.

6. Еще один знаменательный год для электромобилей (EV). Поскольку в 2022-м изменение климата будет находиться в центре внимания, регулирующие меры заставят автопроизводителей задуматься о будущем своих моделей на ископаемом топливе. Несмотря на то что на ряде рынков стимулы постепенно снижаются, ожидается, что продажи EV в этом году установят новые рекорды, а электрификация станет тенденцией, набирающей обороты.

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