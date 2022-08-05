Ракетный обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина В следствии утренних вражеских обстрелов Николаева пострадал 21 человек. Также от полученных травм скончался мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Подробнее…

Нет воды и света: войска рф обстреливают Энергодар со стороны ЗАЭС В пятницу, 5 августа, российские войска мощно обстреливают Энергодар — в большинстве районов города нет света, водоснабжения и интернета. Об этом сообщает Telegram-канал Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова. Подробнее…

Израиль начал военную операцию против исламистов в секторе Газа Армия обороны Израиля сегодня, 5 августа 2022 года, начала военную операцию против террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газы. Об этом сообщает Минобороны Израиля. Подробнее…

В Сочи завершились переговоры Эрдогана с путиным: Турция согласилась платить за газ в рублях В Сочи завершились переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и страны-агрессора владимира путина, которые длились более четырех часов. Турция согласилась частично платить за российский газ в рублях. Подробнее…

Войска рф пытаются захватить Бахмут и Соледар, отбита атака на Лозовое – Генштаб Войска рф пытаются захватить Соледар и Бахмут в Донецкой области, но ВСУ держат оборону. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в пятницу, 5 августа. Подробнее…

Мировая экономика Экономические последствия войны в Украине ощущаются во всем мире. Российская агрессия оказала давление на мировые цены на сырьевые товары, усугубила сбои в цепочках поставок и способствовала росту инфляции в большинстве стран мира. Подробнее…

Возле Кривого Рога россия накапливает войска – ОВА Российские войска наращивают свои силы возле Кривого Рога Днепропетровской области, однако ВСУ готовы дать им отпор. Об этом заявил глава военной администрации города Александр Вилкул во время телемарафона в пятницу, 5 августа. Подробнее…

Половина из топ-10 российских олигархов не попали под санкции – исследование Из российских олигархов, которые входят в рейтинг Forbes-2022, шестеро не попали под санкции США. Пятеро из них также не находятся под санкциями Евросоюза и двое – Великобритания. Подробнее…

Бывшему украинскому телеведущему сообщили о подозрении в госизмене Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса Генпрокурора. Подробнее…

Бывшего заместителя главы украинской разведки подозревают в госизмене Бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Минобороны сообщили о подозрении в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Подробнее…

Из портов вышли еще три судна с украинским зерном Из портов Большой Одессы утром 5 августа отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet находится 57 тысяч тонн кукурузы, она направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию. Подробнее…

В Харьковской области ВСУ освободили село Дибровное В Харьковской области на Изюмском направлении украинские военнослужащие освободили село Дибровное и передвинули линию фронта. Об этом сообщает оперативное командование Восток в Facebook. Подробнее…

СМИ сообщают, что коллаборант Сальдо находится в коме, его сообщники опровергают Глава оккупационной администрации Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо госпитализирован и находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как средне тяжелое. Подробнее…





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