В следствии утренних вражеских обстрелов Николаева пострадал 21 человек. Также от полученных травм скончался мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Подробнее…
В пятницу, 5 августа, российские войска мощно обстреливают Энергодар — в большинстве районов города нет света, водоснабжения и интернета. Об этом сообщает Telegram-канал Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова. Подробнее…
Армия обороны Израиля сегодня, 5 августа 2022 года, начала военную операцию против террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газы. Об этом сообщает Минобороны Израиля. Подробнее…
В Сочи завершились переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и страны-агрессора владимира путина, которые длились более четырех часов. Турция согласилась частично платить за российский газ в рублях. Подробнее…
Войска рф пытаются захватить Соледар и Бахмут в Донецкой области, но ВСУ держат оборону. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в пятницу, 5 августа. Подробнее…
Экономические последствия войны в Украине ощущаются во всем мире. Российская агрессия оказала давление на мировые цены на сырьевые товары, усугубила сбои в цепочках поставок и способствовала росту инфляции в большинстве стран мира. Подробнее…
Российские войска наращивают свои силы возле Кривого Рога Днепропетровской области, однако ВСУ готовы дать им отпор. Об этом заявил глава военной администрации города Александр Вилкул во время телемарафона в пятницу, 5 августа. Подробнее…
Из российских олигархов, которые входят в рейтинг Forbes-2022, шестеро не попали под санкции США. Пятеро из них также не находятся под санкциями Евросоюза и двое – Великобритания. Подробнее…
Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса Генпрокурора. Подробнее…
Бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Минобороны сообщили о подозрении в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Подробнее…
Из портов Большой Одессы утром 5 августа отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet находится 57 тысяч тонн кукурузы, она направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию. Подробнее…
В Харьковской области на Изюмском направлении украинские военнослужащие освободили село Дибровное и передвинули линию фронта. Об этом сообщает оперативное командование Восток в Facebook. Подробнее…
Глава оккупационной администрации Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо госпитализирован и находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как средне тяжелое. Подробнее…