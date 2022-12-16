БАКУ /Trend/ — В январе – октябре 2022 года оборот электронной

торговли в Азербайджане превысил 14 миллиардов манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал начальник отдела

корпоративного и коммерческого банкинга PASHA Bank Бахман Оруджев в

ходе мероприятия E-Commerce Day of Azerbaijan.

По его словам, если не учитывать показатели оплаты на

госпорталах, то оборот электронной коммерции составил порядка пяти

миллиардов манатов.

«Кроме того, отмечается динамичный рост оборота по

POS-терминалам — более чем наполовину за текущий год», — сказал

он.

Оруджев также подчеркнул, что в секторе электронной коммерции

ежедневно в мире осуществляется 6,6 триллиона операций на сумму

более 100 триллионов долларов.

«Основными странами, где преобладает электронная коммерция это

Северная Америка и Азия», — сообщил директор департамента.