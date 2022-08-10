Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Совокупный объем сделок со складской недвижимостью в регионах России в первом полугодии 2022 года оказался на 35% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании Nikoliers.



«В I полугодии 2022 г. совокупный объем сделок в сегменте складской недвижимости в регионах составил 271 тыс. кв. м, что на 35% ниже результата за первое полугодие 2021 г., а также двукратно уступает значению первого полугодия 2020 г.», — говорится в сообщении пресс-служба компании.

При подсчетах не учитывались Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Почти половина региональных сделок пришлась на Самару — 111,5 из 271 тыс. кв. метров. На втором месте Екатеринбург (92,6 тыс. кв. м), на третьем — Тверь (27,2 тыс. кв. м).

Если годом ранее драйверами рынка выступили онлайн-ритейлеры, то в январе-июне 2022 года основной спрос обеспечивала розничная офлайн-торговля (69%). Электронная коммерция приостановил экспансию в регионы и дала лишь 6% спроса на склады.

При этом склады стали гораздо активнее продавать и покупать (37% объема сделок против 5% в 2021 году) и сдавать в субаренду.

«Из новых тенденций, в первую очередь, стоит отметить растущие объемы субаренды, которые на конец первого полугодия 2022 г. насчитывают порядка 250 тыс. кв. м. Регионами-лидерами по предложению площадей в субаренду являются Екатеринбург (43 660 кв. м), Самара (28 740 кв. м) и Ростов-на-Дону (20 180 кв. м)», — отметил региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.

Он также отметил перераспределение загрузки складов в разных регионах из-за перестраивания логистических цепочек и временных перебоев с поставкой зарубежных товаров.