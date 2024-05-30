Ситуацию в энергетической отрасли и реализацию Инвестпрограммы по восстановлению республики обсудили на совещании у президента Аслана Бжания с членами правительства и главами администрации городов и районов республики.

Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба проинформировал главу государства о состоянии дел в энергетике. По его словам, которые приводит «Апсныпресс», собираемость за потребленную электроэнергию в апреле составила 48% (в апреле 2023 г. — 27,5%), по юридическим лицам — 83%, по физическим лицам — 29,8%.

«Если говорить о сведениях с января по апрель, то процент собираемости равен 34,8% (по юрлицам — 78%, физлицам — 17,8%), а за аналогичный период прошлого года — 22%», — сообщил Нанба.

На вопрос президента, каковы показатели оплаты по физическим лицам за минувший год, Нанба ответил, что по физическим лицам в прошлом году процент собираемости составлял 11,7%.

На текущий момент из республиканского бюджета выделено 40 млн рублей на приобретение счетчиков в рамках установленной кабинета министров программы и отдельно 10 млн — на приобретение необходимого оборудования.

Уровень воды в Джварском водохранилище на 29 мая составляет 473 метра. Общая выработка ИнгурГЭС за май составила 543 млн кВт/ч.

«На текущий момент ситуация с энергообеспечением стабильная. Но в рамках ваших поручений по покрытию дефицита, который прогнозируется к концу года, даны соответствующие поручения Минфину и „Черноморэнерго“ по резервированию средств для оплаты недостающего объема электроэнергии», — сказал Нанба.

Процент собираемости платы за электроэнергию самый низкий в Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. В лидерах по собираемости оплаты — Гагрский, Сухумский и Галский районы.

Президент указал на необходимость исправления ситуации.

«Необходимо до конца года собрать 1 млрд рублей, для того, что обеспечить страну бесперебойным электричеством. 1 млрд рублей — это деньги, которые мы могли бы поделить между районами. На эту тему надо постоянного говорить с главами сел, выезжать на места, проверять состояние дел с оплатой за электроэнергию, контролировать ситуацию», — сказал Бжания.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила информацию о том, как обстоят дела с реализацией мероприятий Инвестрограммы.

«Общий объем Инвестиционной программы на 2023−2025 гг. составляет 3,4 млрд рублей. Изначально программой предусматривалось 4,5 млрд рублей, но она была сокращена. На этот год предусмотрен один млрд рублей. Из них освоено 258 млн рублей или 25% от лимита», — сказала она.

Министр экономики акцентировала внимание на конкретных мероприятиях, проводимых в столице и районах.

В этом году приступят к строительству Республиканской детской больницы. Также предусмотрено асфальто-бетонное покрытие по улице И. Когониа. Завершаются работы на улицах — Абазинской, Джонуа и Гулиа. По Гудаускому району запланирован ремонт двух участков автодорог в селах Лыхны и Хуап (29,3 млн руб.), проектно-сметная документация проходит экспертизу. По Очамчырскому району зарезервировано 50 млн рублей на внутригородские дороги. Проектно-сметная документация также проходит экспертизу. В Ткуарчалском районе в этом году завершится ремонт участков дорог «Ткуарчал — Акармара» и «Ткуарчал — Агубедиа», а также проспекта Свободы в Ткуарчале.

По словам Озган, по итогам экспертизы сметных документов, скорее всего придется пересматривать объемы работ, так как лимиты выделенных средств не соответствуют нынешним ценам.

По Гагрскому району лимит составляет 398,35 млн руб. Эти средства должны быть направлены на: реконструкцию подстанции 110 кВ «Алахадзы» (49,54 млн руб.), работы планируются завершить до декабря 2024 г.; очистные сооружения канализации г. Гагра (I этап) — 326,16 млн руб., cрок завершения работ — в 2025 году; канализационная система г. Пицунда с устройством напорного коллектора (22,65 млн руб.).

«Это новое мероприятие, получен аванс. Начало работ согласовывается с администрацией горда. Работы планируются завершить в 2025 году», — уточнила Озган.

На ремонтные работы на республиканской трассе «Псоу — Сухум» трассу направляется 52,82 млн руб.

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа проинформировал о состоянии дел в сельском хозяйстве.

На реализацию ведомственной программы по развитию сельского хозяйства в 2021—2023 гг. было выделены 300 млн руб., освоено292 млн руб.. Из этой суммы приобретено 11 370 литров химических средств защиты растений на сумму 30 млн руб. Совместно с местными органами управления обработано 18 тыс. га.

Приобретены запчасти на 4,6 млн руб. для МТС. В течение трех лет приобретено 172 тыс. корней саженцев многолетних растений, субтропические культуры, на сумму 51,6 млн руб.

«Все они высажены и через два-три года будут плодоносить», — отметил Джопуа.

О ходе реализации государственной целевой программы «Жилище» 2023 — 2025 гг. отчитался министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

Согласно отчету, за 2023 год поступило 95 новых заявлений, все они были обработаны. Комиссия рассмотрела 103 заявления, из которых одобрила 67 заявлений на 60 млн рублей. Среди них заявлений инвалидов I группы — 20, лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, — 25, многодетных семей — 3, семей погибших — 2, круглых сирот — 17.

«Это среднесрочная программа на три года (2023- 2025 гг.). На реализацию предусмотрено 180 млн руб., что составляет 60 млн в год», — сказал он.

30 участникам было отказано, комиссия приняла решение дополнительно рассмотреть заявления.

Министр отметил, что не все участники программы, которым одобрили финансовую помощь, смогли в течение 2023 года приобрести жилье.

«Всего 44 участника приобрели жилье в 2023 году. В 2024 году продолжаем оказывать помощь. В этом году помощью воспользовались семь граждан на сумму 6 млн рублей», — сказал он.

Главы администраций Сухума и районов представили президенту информацию о собираемости платы за потребленную электроэнергию, о показателях бюджета за первый квартал 2024 года, реализации мероприятий Инвестпрограммы, готовности к курортному сезону.

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