Эксперты ВЭФ обсудили существует ли свобода выбора. Фото: Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС

За последние годы мир сильно изменился под влиянием COVID-19 и специальной военной операции. Мировая экономика уже пострадала от санкций и всевозможных кризисов, а люди могут столкнуться с резким снижением доходов и бедностью. В ходе сессии Восточного Экономического Форума (6+) «Деньги и/или жизнь: несвобода выбора» приглашённые эксперты рассуждали, в каком направлении развиваться в нынешних мировых реалиях, сообщает ИА PrimaMedia.

Во время обсуждения модератор, руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы Сергей Рыбаков поставил вопрос, существует ли вообще свобода выбора. И.о. ректора ДВФУ Борис Коробец в ответ привел в пример современное поколение, которое в процессе взросления часто встаёт перед выбором во многих аспектах жизни.

«У меня как раз тот самый ребёнок, который семь дней в неделю занимается хоккеем. Каждый раз смотрю на него и думаю, зачем ему это, — с улыбкой рассказал и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец. — Однако, видя этот ежедневный труд, я начинаю отмечать его ранее самоопределение и в части спорта, и в части тех вещей, которые я в 8 лет даже и представить не мог. Ребята сейчас другие, они раньше начинают осознавать себя в мире».

Он объяснил, что при дилемме между деньгами и жизнью дети выбирают и то, и другое. Но, по его словам, он бы выбрал жизнь, конечно.

«Вектор этого рассуждения задала моя встреча с послом Индии на ВЭФ. Обсуждая тему климата и экологии, мы вспомнили про адвоката из Мумбаи Афроза Шаха, который будучи успешным человеком с приличными деньгами, позже понял, что хочет спасать родной город и страну от последствий техногенного развития, и стал каждый день собственноручно очищать пляж Мумбаи. Он придумал экодвижение, а на всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи сказал, что благодарен богу, который дал ему руки и голову, которыми он спасает страну», — уточнил он.

По словам и.о. ректора университета, адвокат выбрал жизнь, будучи увлечённым идеей. И именно такая молодежь сегодня приходит учиться. Они выбирают своё устремление и делают то, во что верят.

Генеральный директор Creative Production Юлия Морозова считает, что выбор есть всегда.

«Даже если иногда кажется, что выбор небольшой, главное — его принять. Я, например, занималась голодовками подолгу, допустим, две недели ничего не ела. И достаточно известный психотерапевт говорил, что голод, как и холод, как и боль нужно принять, если это твой выбор. Например, сейчас есть ограничения из-за пандемии или СВО, но это не значит, что у нас нет выбора. Мы можем это принять и спокойно жить. На мой взгляд, если ты принимаешь политику и нынешнюю ситуацию, то твой выбор тебе просто начинает нравиться. Раньше мы ездили в Сен-Тропе, сейчас мы ездим во Владивосток или на Камчатку — это наш выбор. Никто не запретит полететь в Сен-Тропе, но мы хотим на Камчатку», — размышляет Юлия Морозова.

Она объяснила, что не сомневается в том, что все регионы Дальнего Востока с каждым годом будут становится всё более и более привлекательными и для инвесторов, и для жителей.

«Здесь огромное количество неисчерпаемых ресурсов, большое количество не занятых ниш, а спрос во многом превышает предложение в большинстве отраслевых рынков. Здесь низкая конкуренция на рынке труда. Вот эта нетронутость Дальнего Востока очень привлекает. Но здесь всё же возникает дилемма деньги или жизнь. Сегодня, когда мы принимаем экономические решения, мы ставим на первое место для инвестиционного проекта именно доходность, а не социальную эффективность или экологический ущерб. И так, к сожалению, и будет сохраняться», — считает заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Эксперты акцентировали проблему того, что экологический ущерб становится важным показателем в любом начинании. Но в инвестиционных проектах его необходимо вывести на первое место, иначе может возникнуть ситуация, когда выбора уже не будет.

Напоминаем, VII Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Тема форума — «На пути к многополярному миру». Всего в программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги.





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