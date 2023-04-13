7-8 июня в Москве состоится Первый международный форум по инвестициям «ProДеньги 2023». Лучшие эксперты-практики обсудят с пятью тысячами участниками, как изменилась мировая экономика и что с ней будет дальше. Задача: определить роль бизнеса в экономике будущего и подобрать рабочие инструменты для сохранения и приумножения капитала в новом цифровом мире.
5 000 участников форума это: инвесторы и трейдеры, предприниматели и стартаперы, финансисты и экономисты, криптоинвесторы и блокчейн-инженеры, риелторы и застройщики, звезды шоу-бизнеса и блогеры.
«Мы формируем программу таким образом, чтобы пользу от двух дней форума получили как профессионалы, так и новички. Те, кто только начинает свой путь в инвестициях, смогут собрать собственный диверсифицированный портфель из ценных бумаг, недвижимости и криптовалюты, чтобы заработать на кризисе, сохранить накопления и приумножить их», — отмечает соорганизатор форума Иван Докшин.
Среди ведущих спикеров «ProДеньги 2023»:
- Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, радиоведущий;
- Кира Юхтенко, трейдер, аналитик, основатель портала InvestFuture;
- Александр Кареевский, экономический обозреватель телеканала «Россия 24»;
- Рами Зайцман, блогер, финансовый консультант;
- Александра Вальд, автор проекта Life and invest, преподаватель школы Мосбиржи;
- Алексей Марков, автор бестселлера «Хулиномика», инвестор с 20-летним опытом.
Форум представит весь спектр актуальных инструментов увеличения капитала и антикризисных стратегий. Впервые объединены фондовый рынок, недвижимость, криптовалюта и венчурные инвестиции.
Ключевые темы форума:
- Какие инвестиционные стратегии спасут и приумножат ваши накопления в 2023-2024 годах?
- Российский и мировой фондовый рынок: современные вызовы и точки роста.
- Как в эру трейдинга выбрать верную стратегию для спекуляций на кризисе?
- Что ждет майнинг, GameFi, DeFi, ведущие криптовалюты и NFT?
- Как наша жизнь меняется в эпоху блокчейн-технологий и Web 3.0?
- Как привлечь инвестиции в свой бизнес?
- Каковы перспективы жилой, коммерческой и загородной недвижимости в России и мире?
- Как вкладываться в зарубежную недвижимость? Варианты инвестирования.
- Что нового в государственном регулировании фондового рынка, криптовалюты и недвижимости.
- Как оставаться хладнокровным? Психология принятия сложных решений в инвестициях и бизнесе.
Кроме выступлений спикеров в программе — панельные сессии и дебаты, где можно будет задать свой вопрос спикерам и представителям государственной власти.
В зоне нетворкинга участники смогут создать новые профессиональные связи. Предприниматели заключат выгодное партнерство, стартапы привлекут инвесторов, крупные компании схантят востребованного специалиста, а профессионалы своего дела найдут клиентов.
На выставочной зоне форума развернутся стенды от 55 передовых компаний финансовой отрасли, которые представят инвестиционные возможности и инновационные финтех-проекты мирового уровня. Специалисты криптоиндустрии проведут на площадке форума мастер-классы.
Участники встретятся 7 и 8 июня в крупнейшем медиапространстве Европы, московском Music Media Dome. После форума гостей ждет афтепати с концертом звезд всероссийского масштаба, где участники смогут продолжить общение со спикерами и знаменитостями. Для тех, кто не сможет приехать, предусмотрена возможность онлайн-участия.
Полный список спикеров с программой форума и билеты доступны на сайте форума.
*партнерский материал