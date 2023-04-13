7-8 июня в Москве состоится Первый международный форум по инвестициям «ProДеньги 2023». Лучшие эксперты-практики обсудят с пятью тысячами участниками, как изменилась мировая экономика и что с ней будет дальше. Задача: определить роль бизнеса в экономике будущего и подобрать рабочие инструменты для сохранения и приумножения капитала в новом цифровом мире.

5 000 участников форума это: инвесторы и трейдеры, предприниматели и стартаперы, финансисты и экономисты, криптоинвесторы и блокчейн-инженеры, риелторы и застройщики, звезды шоу-бизнеса и блогеры.

«Мы формируем программу таким образом, чтобы пользу от двух дней форума получили как профессионалы, так и новички. Те, кто только начинает свой путь в инвестициях, смогут собрать собственный диверсифицированный портфель из ценных бумаг, недвижимости и криптовалюты, чтобы заработать на кризисе, сохранить накопления и приумножить их», — отмечает соорганизатор форума Иван Докшин.

Среди ведущих спикеров «ProДеньги 2023»:

Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, радиоведущий;

Кира Юхтенко, трейдер, аналитик, основатель портала InvestFuture;

Александр Кареевский, экономический обозреватель телеканала «Россия 24»;

Рами Зайцман, блогер, финансовый консультант;

Александра Вальд, автор проекта Life and invest, преподаватель школы Мосбиржи;

Алексей Марков, автор бестселлера «Хулиномика», инвестор с 20-летним опытом.

Форум представит весь спектр актуальных инструментов увеличения капитала и антикризисных стратегий. Впервые объединены фондовый рынок, недвижимость, криптовалюта и венчурные инвестиции.

Ключевые темы форума:

Какие инвестиционные стратегии спасут и приумножат ваши накопления в 2023-2024 годах?

Российский и мировой фондовый рынок: современные вызовы и точки роста.

Как в эру трейдинга выбрать верную стратегию для спекуляций на кризисе?

Что ждет майнинг, GameFi, DeFi, ведущие криптовалюты и NFT?

Как наша жизнь меняется в эпоху блокчейн-технологий и Web 3.0?

Как привлечь инвестиции в свой бизнес

Каковы перспективы жилой, коммерческой и загородной недвижимости в России и мире?

Как вкладываться в зарубежную недвижимость? Варианты инвестирования.

Что нового в государственном регулировании фондового рынка, криптовалюты и недвижимости.

Как оставаться хладнокровным? Психология принятия сложных решений в инвестициях и бизнесе.

Кроме выступлений спикеров в программе — панельные сессии и дебаты, где можно будет задать свой вопрос спикерам и представителям государственной власти.

В зоне нетворкинга участники смогут создать новые профессиональные связи. Предприниматели заключат выгодное партнерство, стартапы привлекут инвесторов, крупные компании схантят востребованного специалиста, а профессионалы своего дела найдут клиентов.

На выставочной зоне форума развернутся стенды от 55 передовых компаний финансовой отрасли, которые представят инвестиционные возможности и инновационные финтех-проекты мирового уровня. Специалисты криптоиндустрии проведут на площадке форума мастер-классы.

Участники встретятся 7 и 8 июня в крупнейшем медиапространстве Европы, московском Music Media Dome. После форума гостей ждет афтепати с концертом звезд всероссийского масштаба, где участники смогут продолжить общение со спикерами и знаменитостями. Для тех, кто не сможет приехать, предусмотрена возможность онлайн-участия.

Полный список спикеров с программой форума и билеты доступны на сайте форума.

*партнерский материал

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