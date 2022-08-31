Исследовательский институт Hurun опубликовал

рейтинг «единорогов» — компаний, стоимость которых превышает 1 млрд долларов, и пока не ставших публичными.

По подсчетам Hurun, в мире насчитывается 1312 «единорогов», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Общая стоимость всех известных «единорогов» составляет 4,2 трлн долларов, что больше, чем ВВП Германии», — указывается в обзоре.

По данным Global Unicorn Index 2022, в среднем компании были созданы восемь лет назад. 80% из них продают программное обеспечение и услуги, и только 20%

продают физические продукты. 48% ориентированы на потребителя, а 52% на

бизнес

. «Основателям таких компаний в среднем 44 года. У каждого пятого «единорога» есть по крайней мере один соучредитель из-за пределов страныпроисхождения. США привлекли большевсего учредителей из-за рубежа, за ними следует Европа. Индиялидировала среди основателей единорогов — эмигрантов, за ней следуют Китай,Израиль и Россия», — говорится в исследовании.

За полгода в мире появилось 369 «новых единорогов», в том числе 187 в США, 59 в Китае и 17 в Индии. Почти треть новичков занимается финтехом, SaaS и блокчейном.

За последние шесть месяцев стоимость 147 «единорогов» упала, из них 71 — из США и 29 — из Китая. В антилидерах оказалась компания Douyin, ее оценка снизилась со 150 млрд долларов до 200 млрд долларов. 81 компанию исключили из рейтинга, поскольку их оценка упала ниже 1 млрд долларов.

«В мире появлялось по 2 новых «единорога» в день

в первой половине этого года, в результате общее количество таких компаний превысило 1300… Лидируют по появлению «единорогов» США. Теперь еще 48 стран могут похвастаться тем, что у них есть хотя бы один единорог. В прошлом году их было 42. А в Италии и Хорватии официально компании-«единороги» появились впервые…», — сказал председатель Hurun Report и главный исследователь Руперт Хугеверф.

И хотя китайская компания Douyin показала резкое снижение стоимости, она официально признана самым дорогим «единорогом» в мире.

Отметим, что Douyin — это версия TikTok для материкового Китая. TikTok и Douyin принадлежат китайскому технологическому гиганту — ByteDance. На втором месте — SpaceX. Компания является самым ценным «единорогом» в США. Ant Group опустилась на третье место с оценкой в ​​120 млрд долларов. Компания была самым дорогим «единорогом» в мире в 2019 и 2020 годах, но с тех пор потеряла в стоимости 30 млрд долларов.

Лидируют по количеству «единорогов» США — 625: за последние полгода в этой стране появилось 138 таких компаний. За ними следует Китай — 312 компаний (+11). Общая стоимость всех «единорогов» в США составила 1,9 трлн долларов, в Китае 1,3 трлн долларов и 1 трлн долларов пришелся на другие страны мира.

На третьем месте Индия с 68 «единорогами». Великобритания занимает четвертое место с 46 «единорогами». Германия сохранила за собой пятое место с 36 компаниями. Израиль обогнал Францию ​​(23) и занял шестое место с 24 «единорогами».

Россия, Саудовская Аравия, Польша, Венесуэла и Египет — крупнейшие страны мира по ВВП без «единорогов».

В разрезе городов титул «Мировая столица единорогов» сохранил Сан-Франциско (176). Нью-Йорк (120) обогнал Пекин (90) и занял второе место. За ним следует Шанхай с 69 компаниями. Лондон с 39 «единорогами» занял пятое место.

В отрасли FinTech работает больше всего «единорогов», далее следуют электронная коммерция и SaaS. На сегодня в мире насчитывается 168 финтех-единорогов. Самым дорогим из них является Ant Group. В сфере электронной коммерции работают 127 таких компаний общей стоимостью 383 млрд долларов. Ретейлер одежды Shein (60 млрд долларов) и индонезийский J&T Express (20 млрд долларов) лидируют по оценке. В секторе SaaS — 127 «единорогов». Самые дорогие из них — Canva (26 млрд долларов), Xiaohongshu (20 млрд долларов ) и Rippling (11 млрд долларов). Общая стоимость «единорогов» в сфере SaaS составляет 379 млрд долларов.

Global Unicorn Index включает компании, основанные в 2000-х годах, с текущей оценкой в ​​1 млрд долларов, и которые еще не зарегистрированы на публичной бирже. Крайним значением для индекса было 30 июня 2022 года.

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