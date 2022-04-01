В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован 87-й резидент — ООО «Научно-техническая компания ЮЦЗЮ» (Гонконг, КНР).

Учредитель резидента работает в области таргетирования и брендирования продукции, имеет филиалы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чунцине, Ханчжоу и Ухане.

Компания планирует создать центр цифрового продвижения товаров для организации электронной торговли с применением технологий интернет-маркетинга. Резидент парка будет сотрудничать с белорусскими производителями для продвижения товаров на интернет-площадках Китая. Он также намерен организовать обучение по вопросам организации электронной торговли с применением технологий интернет-маркетинга и продаж товаров, произведенных в Беларуси.

В церемонии регистрации приняло участие руководство индустриального парка, а также руководство компании-учредителя в формате онлайн.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.