Новый резидент «Великого камня» будет развивать международную логистику, сообщили в пресс-службе «Великого камня».

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент — ООО «Бел-Норд Логистикс» (КНР). Учредителем резидента является китайская компания в области международной логистики, которая входит в число крупнейших в регионе Внутренняя Монголия.

В «Великом камне» компания намерена развивать логистическую инфраструктуру, построив складские помещения, и внедрить широкий спектр услуг в этой области. Кроме этого, будут организованы автоперевозки товаров по маршруту Китай — Европа.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.