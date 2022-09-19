

На Пекинском проспекте прошла церемония регистрации нового резидента. В число участников «Великого камня» вошла белорусская компания ООО «НПЦ металлообработки». Инициатором проекта выступает конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты».



Фото из архива «СБ»





Компания намерена осуществить ряд исследовательских программ и конструкторских разработок по внедрению новых технологий и прогрессивных методов проектирования в области беспилотных авиационных комплексов. Резидент парка также будет проектировать двигатели внутреннего сгорания и производить комплектующие для беспилотного транспорта, обеспечивая принципы импортозамещения, конкурентоспособности и экономической эффективности.



Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Среди приоритетных для проекта направлений – машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.

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