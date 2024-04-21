От продолжительной жизни до экономики данных – окончательный список стратегических целей пока не готов

Глава Минфина Антон Силуанов заложит в бюджет обновленные стратегические приоритеты.

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Ни итогового списка нацпроектов-2030, ни хотя бы одного согласованного паспорта нового нацпроекта пока нет. Но ближе к сентябрю должно проясниться, сколько потребуется вложений – и прежде всего бюджетных – в обновленные приоритеты. Об этом рассказал в ходе Ломоносовских чтений в МГУ главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, предупредив, что окончательная стоимость нацпроектов скорее всего будет в разы отличаться от сегодняшних оценок. Но «в разы» в какую сторону – в большую или меньшую? Ответ для экспертов, как выяснилось, не очевиден. Судя по разъяснениям Минфина, сначала надо дождаться указа президента о скорректированных национальных целях развития.

Действующие нацпроекты заканчиваются 2024 годом, и теперь надо решить, как и какие стратегические приоритеты будут в первоочередном порядке финансироваться до 2030 года. Такая работа начата. Пока нет ни итогового списка новых национальных проектов, ни хотя бы одного согласованного паспорта, сообщил на Ломоносовских чтениях завкафедрой экономического факультета МГУ, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач (экс-замминистра Минэкономразвития). «Соответственно идет бурная эскалация относительно того, а сколько же это будет стоить. Цифры, если брать только в части Послания президента, колеблются в диапазоне от 8 трлн до 15 трлн руб. Это оценка того, что потребуется от бюджета», – рассказал Клепач.

При этом экономист допустил, что вся сумма может выйти и за пределы 30 трлн руб. «Поэтому что останется в итоге, после всех решений в мае-июне, а скорее уже в июле и к сентябрю, – сказать сложно, – добавил Клепач. – Я думаю, цифры в разы будут отличаться от того, что на разных площадках обсуждается».

Также экономист обратил внимание на возникающий сейчас вопрос о том, «когда у нас возникнет какая-то согласованность системы стратегического управления и, самое главное, вокруг чего эта система стратегического управления должна строиться».

Напомним, изначально в России насчитывалось 12 нацпроектов плюс Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их совокупный бюджет до 2024 года изначально составлял около 25,7 трлн руб., из которых вложения именно федерального бюджета должны были составить более 13 трлн руб. Остальное предполагалось финансировать из региональных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других внебюджетных источников, то есть за счет бизнеса.

Эти окончательные на какой-то момент цифры затем оказались все же неокончательными. Потому что с течением времени нацпроекты пришлось пересматривать, включая и сроки реализации, и ключевые показатели. Изменился также сам список нацпроектов. Сначала появился проект под названием «Туризм и индустрия гостеприимства». А с 2024-го стартовал нацпроект «Беспилотные авиационные системы».

В этом году по итогам Послания президента Федеральному собранию стало известно о предстоящем появлении как минимум пяти новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных». И уже понятно, что определенные «старые» нацпроекты получат свое продолжение в скорректированном виде уже в новых версиях.

Например, как ранее сообщал глава Минцифры Максут Шадаев, «Экономика данных» как раз придет на смену нацпроекту «Цифровая экономика». «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, – пояснил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. – Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд руб.».

А допустим, преемником Комплексного инфраструктурного плана станет новый нацпроект «Развитие транспортной инфраструктуры», следует из недавних сообщений правительства. В частности, транспортный нацпроект предполагает развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей, опорных сетей аэродромов и аэропортов, морских портов, автомобильных дорог, цифровизацию транспортного комплекса и многое другое.

И один этот транспортный нацпроект, по данным РБК, может стоить около 10 трлн руб. за период 2025–2030 годов.

Как только появится конкретика, в Счетной

палате займутся экспертизой нацпроектов.

Фото Льва Исраеляна

Треть указанной суммы, как сообщает пресса, должны составить средства федерального бюджета. Между тем на текущий момент эти расходы госказны уже и так во многом предусмотрены отраслевыми документами. И, как можно судить по опубликованной в прессе информации, именно дополнительно предстоит выделить чуть меньше 500 млрд руб.

Для опрошенных «НГ» экспертов, судя по всему, вовсе не очевидно, в какую именно сторону – в большую или меньшую – будут «в разы» отличаться окончательные суммы расходов по сравнению с сегодняшними расчетами. Также высказывается предположение, что бюджетные траты могут быть более жестко, чем раньше, лимитированы, а основной акцент будет сделан на инвестициях бизнеса.

«Оценка бюджетов новых нацпроектов должна быть консервативна. Федеральное правительство за последние годы нарастило компетенции в достижении целей точечными небольшими капиталовложениями, ориентируясь на действие рыночных сил», – считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. А вот доля внебюджетных источников финансирования нацпроектов, по его мнению, «несомненно, вырастет».

Как уточнил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, надо принципиально понимать, что в Послании президента было сказано в основном о дополнительных тратах, тогда как перезагрузить предстоит все нацпроекты.

«Что касается возможностей – опыт показал, что расширение доходов бюджета возможно. Весь вопрос в том, чтобы сбалансировать расходы с доходами. И, вероятно, конечное решение будет приниматься исходя из реалий, то есть прогнозируемых поступлений бюджета, чтобы чрезмерно не раздувать траты», – рассуждает собеседник издания.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе Минфина, на текущий момент параметры финансирования новых национальных проектов находятся на стадии проработки совместно с правительством РФ и другими федеральными органами исполнительной власти. «Их итоговая стоимость реализации будет рассчитана после определения президентом итогового перечня национальных проектов, издания указа президента, устанавливающего (уточняющего) национальные цели развития страны, определения параметров финансового обеспечения реализации положений Послания, а также с учетом актуальных сценарных условий функционирования экономики на долгосрочный период в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы», – сообщили в ведомстве Антона Силуанова.

Тут можно добавить, что указ президента о национальных целях развития, которые предстояло реализовать за период до 2024 года, был подписан в начале мая 2018-го. Следующий указ, в котором были скорректированы цели и сроки (он охватывал период до 2030 года), был подписан в конце июля 2020-го.

«Новые национальные проекты и меры по их реализации в настоящее время разрабатываются уполномоченными государственными органами и организациями. В этой связи говорить об объемах их финансового обеспечения полагаем преждевременным», – сообщили также «НГ» в пресс-службе Счетной палаты (СП). Но, как уверили в ведомстве, позиция Счетной палаты в части обновленных нацпроектов и госпрограмм будет затем сформирована.

«Система управления национальными проектами в настоящее время также дорабатывается, в том числе на основе поручений президента по итогам Послания Федеральному собранию. Вместе с тем Счетной палатой ранее по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись предложения по совершенствованию механизмов реализации государственных программ и национальных проектов», – обратили внимание в СП. Эти предложения, в частности, касались определения объемов финансирования за счет внебюджетных источников, планирования показателей и результатов, их корректировки в течение года и т.д.

Если же говорить о необходимом размере частных вложений, то в 2023 году весь объем инвестиций в основной капитал составил в России около 34 трлн руб., это менее 20% от ВВП страны, напомнил Свириденко. Тогда как, по экспертным оценкам, если на инвестиции приходится менее 25% ВВП страны, то «экономика серьезно не воспроизводится». То есть нужны на самом деле почти 43 трлн руб. в год, это еще около 9 трлн руб. в год. Откуда их взять? Возможно, из сформированных гражданами сбережений, вложенных в финансовые инструменты. Или из прибыли компаний, если будет обеспечено ее увеличение. Или эти средства можно вложить с опорой на заемный капитал.

«Но с учетом реалий, высоких рисков, компетенций, внешних ограничений, защиты прав предпринимательства вряд ли именно частный сектор будет вкладывать все сам, – полагает Свириденко. – Без гарантий, льготных программ он не пойдет».

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