В течение многих лет люди могли рассчитывать на то, что экономические показатели будут просто расти или падать. Либо дела идут хорошо, либо нет. Но сегодня ситуация изменилась. Многие экономисты считают, что вместо традиционной V-образной экономики с почти повсеместными подъемами и спадами сегодня человечество наблюдает K-образную динамику экономики, где различные секторы, отрасли и регионы переживают спады и подъемы с разной скоростью. Как в букве K — одна линия идет вверх, а другая вниз.

Эксперт Дэн Фурман, вице-президент по вопросам стратегии в Crest Capital, считает, что если исходить из традиционного показателя валового внутреннего продукта, то в 2022 году рецессии не было. «Однако индекс Standard and Poor’s 500, который, по моему мнению, является одним из лучших макроэкономических показателей, за год потерял около 18%. Это огромное падение. И это, безусловно, напоминает рецессию», — говорит он.

Кроме того, с 2023 по первый квартал 2024 года индекс S&P 500 оставался высоким. «Но по отдельности мы восстанавливаемся разными темпами, причем более бедные слои населения, малый бизнес, испытывающий нехватку средств, и некоторые отрасли отстают», — добавляет эксперт.

По многим традиционным макропоказателям экономика США находится в отличном состоянии. Но чувствует ли средний потребитель или малый бизнес, что наступили лучшие времена? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, с кем вы разговариваете, считает Фурман. Восстановление после неофициальной рецессии 2022 года идет разными темпами. Это и есть К-образная экономика, сказал он.

«Внешне я понимаю ошибочность принятия бизнес-решений в зависимости от состояния макроэкономики. Ни один мотивационный спикер, известный бизнес-лидер или миллиардер не будет говорить о том, что макроэкономические новости в значительной степени влияют на управленческие решения, — говорит Фурман. — Тем не менее по собственным наблюдениям я убедился, что это так».

По словам эксперта, большинство компаний малого и среднего бизнеса доверяют отчетам о «благоприятных и неблагоприятных периодах», которые позволяют им частично определять направления стратегии. «Даже в начале 1990-х годов, когда я основал местный рекламный бизнес, я регулярно слышал: „О, я не могу рекламировать что-то новое. Только не в условиях надвигающейся рецессии“. И на протяжении многих лет я сталкивался с подобными комментариями в других отраслях», — добавил он.

Но сегодня слишком пристальное внимание к макроэкономическим новостям может обернуться разочарованием. «Если вам говорят, что экономика развивается, но при этом ваши показатели не так уж и высоки, а телефон молчит, это может заставить усомниться в том, что вы делаете. Добро пожаловать в К», — говорит Фурман.

Итак, как понять, на какой стороне К вы находитесь? «Используйте в качестве индикатора свой финансовый результат, — советует эксперт. — Дела идут неплохо, особенно по сравнению с 2022 годом, тогда вы, скорее всего, в плюсе. А если дела идут не так хорошо и вам все еще кажется, что на дворе 2022 год, значит, вы в минусе».

«Я понимаю, что это не великое открытие, но такой подход поможет вам понять, как реагировать на сложившуюся ситуацию, потому что я рекомендую вам делать то, что зависит от вашего сегодняшнего положения, — говорит он. — Если вы находитесь в верхней части K, я бы продолжал делать то же, что и сейчас, и, возможно, даже расширил бы это направление».

Ваша компания, очевидно, процветает в верхней части «К», и, возможно, настало время развивать то, что уже работает. Наймите еще одну бригаду. Расширьте зону обслуживания. Выпустите еще одну версию успешного продукта по другой цене.

Другими словами, советует эксперт, возьмите то, что работает, и делайте это еще больше. Вы можете расширяться и пробовать новые направления.

«Но если вы находитесь на другой стороне «К», то делать то, что вы всегда делали, и ждать восстановления макроэкономики — плохая стратегия, — отметил Фурман. — Это значит, что пришло время что-то менять. Возможно, попробовать что-то новое и предложить совершенно другой продукт или услугу. Или немного изменить профиль ваших клиентов и нацелиться на новых. А может быть, пришло время сменить локацию».

Если сейчас вы находитесь в нижней части «K», шансы на то, что она развернется сама по себе, довольно малы, добавляет он. Другими словами, из нисходящей траектории трудно выйти в рост, если вы продолжаете делать то же, что делали всегда.

Не позволяйте чужим суждениям истощить вашу веру в себя, особенно когда речь идет о реализации больших идей. Это совет от Грегг Ренфрю, которая знает, как добиться успеха, придерживаясь своих убеждений. Ее стартап Beautycounter по состоянию на апрель 2021 года был оценен в $1 млрд.





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