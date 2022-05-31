Норвегия официально начала обозначать Беларусь топонимом Belarus, следует из пресс-релиза на сайте министерства иностранных дел страны.

«Министерство иностранных дел отныне будет использовать слово Belarus вместо Hviterussland (где «hvite» – означает «белый», а «russland» – «Россия» – Ред.)», – говорится в релизе.

Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что новое название для Беларуси введено «из солидарности к беларускому демократическому движению».

Беларусь – официальное название государства, закрепленное в конституции (Республика Беларусь). «Белоруссия» употребляется исключительно в историческом смысле как название советской республики (Белорусская ССР). В России употребляются оба варианта названия – как «Беларусь», так и «Белоруссия». При этом в обиходе и в СМИ чаще используется «Белоруссия».

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добавлена сегодня, 31 мая, 13:00