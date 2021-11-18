Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила до 100 участников список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид, работающих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
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В обновленный список включены компании:
Quotex
Grand Stock
FNDeal
DX-TER
Zoxir
HALLIP
HE LLC
Liquid Deposit
PARTNERGL
ProfitFife
К сомнительным инвестиционным и финансовым проектам, (скам-проектам), комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Полный список сомнительных инвестпроектов опубликован на сайте нацкомиссии.
- С начала июня НКЦБФР уже в шестой раз обновляет список скам-проектов, мошенническим путем получавших средства вкладчиков. Последние обновления нацкомиссия публиковала в 2 июня, 26 июня, и 20 июля, 14 сентября.
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Роман Брыль
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