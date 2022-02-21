В настоящее время обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами. Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в ходе пресс-брифинга.

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МАУ заменит рейсы

По словам министра, компания «Международные авиалинии Украины» уже открыла продажу билетов и увеличила емкость самолетов на дополнительных рейсах из Киева в Мюнхен и Женеву (и в обратном направлении). Это те рейсы, которые в настоящее время из-за временной отмены не может выполнять Lufthansa Group.

«В то же время немецкий авиаперевозчик сейчас в процессе передачи возможности перевозки пассажиров по ее рейсам в и из Украины компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам. Мы также ведем переговоры с украинскими авиакомпаниями по оперативному запуску дополнительных рейсов на эти маршруты», — заверил Кубраков.

Министр отметил, что также решение об отмене собственных рейсов из Киева в Париж приняли компании Air France и Vueling. Однако компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) будет продолжать осуществлять рейсы по маршруту Киев-Париж согласно расписанию на большем воздушном судне.

Кто отменил рейсы в Украину

Отмена рейсов рядом авиакомпаний вызвана информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями безопасности полетов на территории Украины.

Ранее из-за обострения ситуации вокруг Украины, свои рейсы приостановили Austrian Airlines, Swiss International Air Lines (Swiss), скандинавская SAS и немецкая авиакомпания Lufthansa.

Напомним

Ранее МАУ по требованию лизингодателей отправил 5 самолетов Boeing 737−800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании были отправлены на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании 13 февраля принял решение выделить из резервного фонда 16,63 млрд грн Министерству инфраструктуры для стабилизации ситуации на рынке авиаперевозок.

12 февраля народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что отечественные авиаперевозчики в течение 12−13 февраля получили письма от страховых компаний, что с 14 февраля они прекратят страхование самолетов в воздушном пространстве Украины.

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