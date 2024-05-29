Никакие эмбарго или санкции не способны разрушить российскую экономику. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути.

Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова представителей Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении нашей страны. Его заявление публикует в среду, 29 мая пресс-служба нашего диппредставительства в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что такими высказываниями Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи.

«Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысяч рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», — сказал посол.

Он указал на то, что от такой политики США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, национальные экономики развивающихся государств.

«Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции», — заявил Антонов.

Он также подчеркнул, что помимо всего прочего, такой курс Вашингтона ведет к дальнейшему усугублению и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге.

Глава дипмиссии выразил уверенность в том, что никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают и не заставят Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути.

«От рестрикций больше проиграет Вашингтон, а также его сателлиты. Хотя здесь мало кто думает об экономических интересах Европы», — отметил глава дипмиссии.

Он заверил, что российская сторона будет и дальше использовать сложившуюся ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях.

Как передавало EADaily, ранее Анатолий Антонов заявил, что Белый дом занимается принижением и дезавуированием роли СССР в сокрушении фашизма.

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