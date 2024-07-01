Российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров с Украиной, пока не почувствует угрозу своему режиму, в частности от внутреннего протестного движения в РФ.

Чтобы достичь этого, Запад должен усиливать Украину и сжимать санкционную удавку вокруг Кремля, пишет DW.

Как пояснил изданию бывший посол ФРГ в Москве и бывший вице-президент Федеральной службы разведки Германии Рюдигер фон Фрич, на данный момент Путин «совершенно не заинтересован в прекращении этой войны», ведь ожидает, что его агрессия против Украины «в конце концов будет вознаграждена».

Такого же мнения придерживается и глава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель Кристоф Хойсген. Он не верит, что переговоры с РФ будут возможны в ближайшее время.

«Я вижу единственный шанс для мира в том, чтобы вернуть Украине позицию силы в этом конфликте», – заявил Хойсген.

При этом он выразил сомнение, что Россию удастся привлечь к следующему саммиту мира, поскольку Кремль отвергает украинские условия мира.

Фон Фрич отмечает, что Путин вступит в серьезные переговоры только тогда, когда его власть в самой России будет под вопросом.

«Владимир Путин должен постоянно покупать одобрение населения дома. Он руководит своей страной посредством репрессий, пропаганды и постоянного подкупа», — сказал фон Фрич.

Хотя санкции уже поставили под давление российскую экономику, Кремль также боится неожиданного — например восстания, которое может дестабилизировать его власть.

Фон Фрич привел два таких примера с 1980-х годов: протесты матерей советских солдат против войны в Афганистане и массовые демонстрации профсоюза «Солидарность» под руководством Леха Валенсы, свергших коммунистическую систему в Польше.

«Путин боится этого. И вы должны подвести его к этому. Если он придет к такому выводу, он будет готов говорить. Как [этого добиться]? Укрепляйте Украину и вводите дальнейшие санкции против России», — сказал Фрич.

Источник: УНИАН

Популярные статьи сейчас

Показать еще

Источник