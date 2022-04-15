Военные преступления России в Украине попали в заголовки мировых новостей, но систематический ущерб, наносимый украинской экономике путинским вторжением, также требует срочного международного внимания. Об этом написал Питер Дикинсон, редактор службы UkraineAlert в Atlantic Council.

В недавнем обращении к Совету ЕС по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Сергей Марченко подробно рассказал о катастрофических последствиях войны для Украины и о ее влиянии на мировую экономику. В частности, он назвал растущие проблемы международной продовольственной безопасности, так как примерно 400 млн человек в мире зависят от украинского зерна.

Поскольку украинские власти изо всех сил пытаются удержать экономику страны на плаву, сохраняя при этом базовые социальные выплаты, Марченко сказал, что пришло время для «более масштабного сбора средств». Он пояснил, что это должно включать значительное краткосрочное увеличение грантов перед запуском масштабной финансовой инициативы, которая неизбежно потребуется, как только начнется работа по восстановлению страны.

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Предупреждения Марченко о потенциальном крахе экономики Украины не являются преувеличением, подчеркнул Дикинсон. В отчете Всемирного банка, опубликованном 10 апреля, говорится, что украинская экономика может сократиться на 45% в течение 2022 года, при этом авторы отмечают, что «величина сокращения будет зависеть от продолжительности и интенсивности войны».

В отчете Всемирного банка также есть призыв к срочному увеличению международного финансирования Украины.

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Усилия России по подрыву украинской экономики не следует рассматривать как простой побочный продукт военной кампании Москвы, считает Дикинсон. Напротив, экономические атаки являются центральным элементом плана Кремля по ослаблению украинской государственности и возвращению страны в орбиту России. Путин часто давал понять, что не признает право Украины на существование в качестве независимого государства. Чтобы сломить украинское сопротивление, он теперь стремится лишить страну возможности функционировать экономически.

Хотя официальные лица Кремля постоянно заявляют, что российские авиаудары и обстрелы ограничиваются военными объектами, на самом деле украинские заводы, склады и экономически важные элементы национальной инфраструктуры неоднократно подвергались нападениям и уничтожались.

На юге порты Украины подверглись блокаде со стороны Черноморского флота России. Это сделало для того, чтобы отрезать страну от мировых рынков.

Есть признаки того, что международное сообщество осознает масштабы экономических проблем, стоящих перед Украиной, и понимает важность предоставления стране финансовой помощи. Всемирный банк обязался выделить 1,5 млрд долларов на поддержание работы важнейших государственных служб. Другие учреждения и партнеры, такие как Европейский союз, также выделили дополнительное финансирование.

«Первоначальный блицкриг Путина в Украине провалился, но его план обанкротить страну играет важную роль в продолжающейся войне России против украинской государственности, и нельзя допустить его успеха», – призвал Дикинсон.



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