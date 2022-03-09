Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что расширение нефтяного эмбарго против России может поднять цены до $240 за баррель и привести к глобальной рецессии, пишет The Telegraph.

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Если западные страны начнут присоединяться к эмбарго, которое уже ввели Канада и США, на рынке образуется дыра в 4,3 млн баррелей в сутки, которую закрыть нечем.

Для восстановления баланса на рынке нефти понадобится несколько месяцев, и за это время цены на нее могут значительно увеличиться.

«Если экспорт российской нефти в объеме 4,3 млрд баррелей в сутки будет остановлен, а Китай и Индия сохранят только текущие объемы импорта, Brent к лету 2022 года может подорожать до $240 за баррель, чтобы компенсировать спрос. Этот обвал может стать самым большим потенциальным дефицитом нефти со времен войны в Персидском заливе 1990 года, когда цены на нефть удвоились», – заявил Бьйорнар Тонхауген, главный аналитик Rystad Energy по нефти.

«Чем выше будут цены, тем больше вероятность, что мировая экономика войдет в рецессию уже в четвертом квартале 2022 года», – сказал он.

Падение экономики резко обрушит цены на нефть после пика.

По состоянию на 9 марта нефть Brent стоит около $125 за баррель.

Андрей Водяный

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