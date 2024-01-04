



Обмін валюти

Як змінився курс валют станом на 4 січня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 січня. Згідно з даними регулятора, американський долар знову зростає. Водночас європейська валюта продовжує дешевшати. Стало відомо, що відбувається в пунктах обміну валют.

Така інформація з»явилася на офіційному порталі Національного банку України. Зазначається, що курс долара США встановлено на рівні 38,12 гривні. Це на 3 копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Водночас курс євро встановлено на рівні 41,61 гривні. Це на 11 копійок менше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс валют на 4 грудня:

Долар США — 38,12 гривні;

Євро — 41,61 гривні;

Польський злотий — 9,54 гривні;

Швейцарський франк — 44,64 гривні;

Юань — 5,33 гривні.

При цьому важливо враховувати, що ціни в пунктах обміну валют ціни можуть відрізнятися від офіційного курсу, який встановлює регулятор. За даними порталу Мінфін, станом на 4 грудня в середньому купівля долара США відбувається за курсом 38,85 грудня, а продаж — 39,05 гривні. Водночас купівля євро в середньому відбувається за курсом 42,42 гривні, а продаж — 42,75 гривні.

Що буде з курсом валют у 2024 році?

Раніше президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначав, що український уряд до березня точно має резерви, які допоможуть нашій економіці стабільно функціонувати, допоки в США та в Євросоюзі втрясеться політична турбулентність довкола чергової фінансової допомоги Україні. Таким чином, якщо до березня ритмічність західної фінансової підтримки України відновиться, Національному банку України не доведеться проводити емісію, і курс буде стальним.

«Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39-39,30 гривні у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа», — зазначив експерт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Источник