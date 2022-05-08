В новых обзорах Нацбанк использует оперативные опросы бизнеса и высокочастотные данные

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о возобновлении публикации ежемесячных макроэкономических обзоров. Об этом пресс-служба нацбанка сообщила в пятницу, 6 мая.

Согласно заявлению, из-за ограниченного количества данных во время войны обзор будет публиковаться в новом формате, в частности, для его подготовки Нацбанк будет использовать, в том числе, альтернативные источники информации, в частности, оперативные опросы бизнеса и высокочастотные данные.

Также НБУ обратил внимание на некоторые мировые тенденции из майского макроэкономического и монетарного обзора:

мировая экономика

глобальная инфляция будет продолжать расти, в первую очередь, из-за роста цен на топливо и проблемы ограниченного снабжения продовольствием.

Что касается внутренник тенденция, то НБУ отмечает что после шока первых недель войны экономика Украины

постепенно активизируется в относительно спокойных районах. Возобновилась деятельность на рынке труда после значительного падения в марте. В частности, сокращение числа вакансий в апреле прекратилось, хотя и превышение предложения рабочей силы над спросом оказывает давление на заработную плату.

Согласно нацбанку, ценовое давление остается высоким и неравномерным по регионам. Основной причиной роста цен является нарушение цепочки поставок в результате военных действий, а наибольший рост цен зафиксирован на временно оккупированных территориях и в районах активных боевых действий, указывается в обзоре.

Помимо этого, поток внешней торговли значительно сужен, в частности, экспорт снизился в основном из-за разрушения производственных мощностей и блокировки Россией портов на Черном море. Отмечается, что падение внутреннего спроса и ограничения на ввоз привели к снижению импорта.

Макроэкономические обзоры Нацбанка перестали публиковаться с началом войны 24 февраля.

Отметим, что по информации НБУ, в апреле количество предприятий, полностью остановивших свою деятельность, сократилось почти вдвое. В начале военных действий этот показатель достигал 32%, тогда как сейчас – 17%. При этом 60% предприятий все еще работают ниже довоенного уровня загруженности. Практически треть предприятий сейчас вообще не испытывают проблем с нехваткой ресурсов, а 48% – имеют ресурсы более чем на месяц.





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