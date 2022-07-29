По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, разрыв связан с «северными надбавками».

«Там жизнь дорогая. То есть им платят много, но, так как килограмм картошки там стоит в два-три раза дороже, чем в Центральной России, им надо больше платить, чтобы они поддерживали тот же уровень жизни», — пояснил Зубец.

В Москве уборщикам платят в среднем по 44 332 рубля в месяц. А в Ингушетии их зарплата составляет всего 15 034 рубля — это минимум по стране. Чуть больше уборщики получают в Чечне (15 099 рублей) и Северной Осетии (15 664 рубля).

По данным Росстата, за последние годы уборщики стали получать больше — в 2019 году им платили в среднем по 20 031 рублю в месяц. При этом с 2021 года потребность в уборщиках выросла на 20%. Причина может быть в том, что во время кризиса выросли цены, а доходы уборщиков уменьшились, и они стали чаще увольняться.

Как писал ранее «Секрет», зимой Санкт-Петербург столкнулся с нехваткой дворников. Председатель Жилищного комитета Олег Зотов заявил, что жилищно-коммунальные службы работали на пределе своих возможностей. Поэтому он задумался, как повысить эффективность уборки дворов, и посетовал на нехватку специалистов ручного труда.

Глава краснодарского Тимашёвска Николай Панин предложил помощь блогерам, оставшимся без работы из-за блокировки социальных сетей. Он призвал всех безработных «взяться за ум» и устроиться на вакантные места уборщиков, косарей, а также рабочих по благоустройству города.

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