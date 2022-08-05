Национальный банк Украины отозвал лицензии четырех финансовых компаний, осуществляющих обмен валюты, за нарушение требований валютного законодательства.

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что НБУ аннулировал лицензии ООО «ФК «КОНСТАНТА М», ООО «ДСД ФИНАНС», ООО «24 ОНЛАЙН» и ООО «ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ», которые охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании — ООО «ФК «ФИНОФИС» и ООО «24 ОНЛАЙН» — оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тыс. гривен к каждому учреждению за выявленные нарушения Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения» и Закона «О валюте и валютных операциях». Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные предупреждения.

По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование проведению таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.

В то же время, по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в совершении операций вопреки ограничениям, которые НБУ ввел для валютного рынка 24 февраля.

Напомним, что НБУ совместно с Ощадбанком и ПУМБ запускает благотворительную акцию «Смелая гривня». Цель — собрать монеты на нужды ВСУ.

Экономика Украины сократится на треть в 2022 году и частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. К этому привело полномасштабное нападение россии.

Также НБУ выдвинул более жесткие требования для пунктов обмена валют и запретил им информировать о текущем курсе валют вне касс. Это означает, что пункты обмена валют должны убрать табло с курсами.