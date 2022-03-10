16:21, 10 марта 2022, Бишкек — 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к руководству центральных банков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с призывом приостановить любые операции с платежными картами системы «Мир» в этих странах. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, НБУ призвал руководство центральных банков прекратить обслуживание карт «Мир» в их сетях банкоматов и POS-терминалов, а также сделать невозможным использование этих карт в электронной коммерции и P2P-переводах.

«НБУ стремится мобилизовать все возможные санкции против российского финансового сектора. Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть прекращено. Именно поэтому мы очень рассчитываем на то, что наши международные партнеры поддержат наши инициативы в этом направлении», — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.