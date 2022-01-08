КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) опроверг информацию, которую ранее распространил депутат президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги из-за проблем с поставками газа. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Информация о приостановке работы Фабрики банкнотной бумаги не соответствует действительности. Фабрика банкнотной бумаги, как и весь Банкнотно-монетный двор, работает и будет работать в штатном режиме в соответствии с производственной программой», — говорится в ответе Нацбанка на запрос «Украинских новостей», который опубликован в субботу на сайте издания.

Депутат фракции «Слуга народа» Бужанский 5 января сообщил об остановке Фабрики банкнотной бумаги и о планах прекращения работы всего Банкнотно-монетного двора Нацбанка. «Помещения фабрики отапливаются за счет резервных двадцати тонн дизеля, никаких других резервов нет, — написал он ранее в своем телеграм-канале. — А сама фабрика не работает по причине отказа поставщика газа поставлять газ по договорной цене». По словам Бужанского, за заключение этого договора о поставках газа отвечала лично первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В состав Банкнотно-монетного двора НБУ входит банкнотная фабрика, которая была открыта в 1994 году, и монетный двор, введенный в эксплуатацию в 1998 году. Он специализируется на производстве бланков государственных ценных бумаг, документов строгого учета, знаков почтовой оплаты, а также ценных бумаг по заказам иностранных государств.