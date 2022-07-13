Североатлантический альянс и Евросоюз будут контролировать поставки Украине оружия, поскольку опасаются, что вооружение может попасть на черный рынок, пишет Financial Times.

Некоторые страны-члены НАТО начали обсуждать с Киевом возможность создания системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого оружия. По словам чиновника одной из западных стран, оружие, которое приходит на Украину, поставляется в южную часть Польши, уходит к границе и разделяется для ее пересечения по грузовикам, фургонам, а иногда и частным автомобилям.

«После этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране».

Замгоссекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс подтвердила, что западное оружие, передаваемое Киеву, может быть продано на черном рынке, и Вашингтон контактирует с украинской стороной для недопущения попадания оружия контрабандистам.

Ранее глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник подтверждал, что были установлены факты продажи военной и гуманитарной помощи, поставляемой в страну Западом. Причем речь шла и о товарах армейского назначения.

Напомним, что с начала спецоперации в Украине поставки вооружения для украинских боевиков от Запада исчисляются уже в десятках миллиардов долларов. При этом судьбу этого вооружения не так просто отследить, и оказывается, что часть из него теперь можно приобрести в даркнете, где стали появляться целые магазины оружия ВСУ.