Украинский дизайнер Лилия Литковская, которая в первые дни войны выехала за рубеж, вернулась в Украину и возобновила работу бренда во Львове.

Через три недели после начала войны Лилия Литковская сообщила, что возвращается к работе после того, как в первые дни после начала вторжения, ее команда оказалась разбросана по разным городам Украины, а кто-то уехал за рубеж. Она открывает производство во Львове, чтобы дать работу своей команде, а также обеспечить работой вынужденных переселенцев.

«Три недели войны. Многие жизни, семьи, предприятия были разрушены. Но ничто не может разрушить наши убеждения и мечты. Наш дух силен как никогда. Каждый делает все возможное, чтобы обеспечить нашу победу и светлое будущее», — написала Лилия Литковская на своей странице в Instagram.

«Война разбросала членов команды Litkovskaya по Украине, некоторые, как и я, уехали в другие страны. Неделю назад я вернулась в Украину и снова собрал свою команду во Львове. Мы начинаем работать над продвижением нашей невероятной страны и предоставлением рабочих мест беженцам в Украине и Европе. Им нужно поддерживать свои семьи, а экономика Украины

должна работать, несмотря на трудные времена», — написала она.

Для своих клиентов она сообщила, что команда будет работать в безопасном месте, и скоро люди по всему миру смогут получать «нашу прекрасную продукцию, которая несет в себе характер украинской свободы».

Напомним, многие украинские дизайнеры, которые остались в Киеве, перевели свое производство на нужды армии — шьют балаклавы, бронежилеты, термобелье, спальники, обувь, а также плетут защитные сетки.

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