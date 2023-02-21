Заявление президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США прокомментировал Pravda.Ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов. Он отметил, что это не выход, а приостановка участия, однако президент не пояснил, что под этим подразумевается.

«В течение некоторого времени уже Россия прекратила обмен инспекциями, которые являются частью системы проверки договора. Если ограничатся этим, тогда одно дело. Если не ограничатся, начнётся наращивание стратегических вооружений. Но наращивание быстро осуществить нельзя. Я думаю, что в ответ на это Соединённые Штаты просто выйдут из договора, как и предполагает статья 14 договора с уведомлением России за три месяца», — объяснил Арбатов.

По мнению эксперта, обязательно будут новые разработки и испытания.

«Испытывать ядерное оружие на полигонах сейчас нельзя, потому что есть договор о запрещении ядерных испытаний. Но если этот договор полетит, то испытания возобновятся», — добавил он.

Учёный также пояснил, что это никак не связано с возможным применением тактического ядерного оружия, так как это не запрещает никакой договор.

Как сообщало EADaily, сегодня в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о готовности России возобновить ядерные испытания, подчеркнув при этом, что Москва решится на такой шаг только в том случае, если первыми испытания проведут США.