Наблюдательный совет АО «Укрэксимбанк» 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов «Схем» и отклонил их, пишет Радио Свобода.

Наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.

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Отмечается, что «не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны».

Проверка длилась месяц и касалась действий главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас «финализуют дальнейшие шаги» для проведения нового расследования.

Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в $60 млн, о котором говорилось в расследовании, «удовлетворил Наблюдательный совет», однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.

СПРАВКА. 4 октября 2021-го журналисты «Схем» сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему «не понравился». Охранники попытались остановить запись на одной из камер, «скрутили» оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.

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Наталия Софиенко

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