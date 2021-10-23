Существуют ли в Казахстане налоговые льготы для предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность через Интернет? Ответ на этот и многие другие вопросы найдете в этой статье.

Последние события в мире значительно ускорили процесс перехода бизнеса

в онлайн сферу. Для многих интернет стал единственным источником дохода в жестких условиях карантина, что ни могло не отразиться на показателях рынка. Так, розничная электронная коммерция с 327 млн тенге увеличилась до 596 млн тенге за 2021 год.

Помимо влияния внешних факторов на развитие данного вида предпринимательской деятельности стоит отметить и внутренние. Например, благодаря условному отсутствию границ, клиентская база в сети потенциально больше. Находясь в Казахстане, вы можете успешно сотрудничать с гражданами других стран в любое удобное для них и вас время.

Также у предпринимателя нет необходимости выплачивать деньги за аренду помещения или закупать дополнительное оборудование. Нет необходимости и в офисе: своих сотрудников он может контролировать удалено и лишь несколько раз в неделю проводить встречи с ними в коворкингах или других подобных местах.

К преимуществам ведения бизнеса

в интернете необходимо отнести и налоговые льготы от государства. Воспользоваться ими можно в том случае, когда бизнесом соблюдаются все перечисленные ниже условия.• Электронная форма торговли.• Безналичный способ оплаты платежей.• Собственная служба доставки или партнерский договор с курьерской компанией.

При выполнении всех требований предпринимателю остается уведомить об этом налоговый орган и встать на регистрационный учет по ОВД (отдельный вид деятельности) – электронная торговля товарами. Только после всех этих операций ИП получает возможность не выплачивать КПН (корпоративный подоходный налог).

Обратите внимание, что интернет-магазины согласно законодательству Республики Казахстан обязаны использовать зарегистрированные кассовые аппараты. Наиболее удобными и подходящими для деятельности в сети являются онлайн-кассы Nurkassa.

Nurkassa гарантирует круглосуточную техническую поддержку и предоставляет целый ряд функций, который выполняет самостоятельно, значительно облегчая рабочий процесс бизнесмена. Кроме того, она уже содержит в себе встроенный POS-терминал и устройство по проверке акцизных марок Wipon. Таким образом, вы экономите денежные средства и, покупая одну онлайн ККМ, приобретаете два дополнительных приложения абсолютно бесплатно!

Подключить ее можно прямо сейчас, пройдя по ссылке!

*Обратите внимание!

Nurkassa отлично интегрируется с ТИС Prosklad!