Сегодня 09:00 — ВалютаНаличный курс доллара растет четвертый месяц подряд

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% — до 40,85 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 8,0% (3,02 гривны).

Таблица: РБК-Украина

Курс доллара контролируется Национальным банком посредством интервенций на межбанковском валютном рынке.

В июне официальный курс дважды обновлял исторические максимумы, а 14 июня поднялся до 40,69 грн/доллар. В целом за месяц курс вырос на 3 копейки с 40,50 до 40,53 грн/доллар.

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С начала года курс вырос на 6,7% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 г.).

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В течение месяца он колебался вблизи 41 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

как свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ, обменный курс гривны в июне колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов. Однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление;

курс гривны к доллару к концу текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1. Такой обновленный консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС);

значительный дефицит на валютном рынке и далее обуславливает необходимость крупных интервенций НБУ. Его снижение на прошлой неделе послужило поводом для НБУ несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, так что курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях, прогнозируют аналитики ICU.

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