Сегодня, 1 мая, газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, начал работу, как и было предусмотрено, в 12.40. Сегодня по новому газопроводу были переданы первые физические и товарные потоки газа.

Трубопровод GIPL протяженностью 508 км, соединяющий Литву и Польшу, эффективно расширяет европейский газовый рынок, интегрируя страны Балтии и Финляндию. Этот шаг еще больше укрепит энергетическую независимость региона и расширит возможности использования Клайпедского терминала СПГ, указывается в распространённом сегодня пресс-релизе литовской компании «Amber Grid».

Заинтересованность в использовании GIPL с самого начала показали результаты аукциона, состоявшегося во второй половине апреля, предопределившие месячную мощность по транспортировке газа по соединению GIPL.

Первый аукцион состоялся 19 апреля, на нём были проданы небольшие объёмы транспортировки газа в направлении Литвы.

На втором аукционе, который состоялся 27 апреля, была продана уже треть технических мощностей GIPL в направлении Польши Польше.

Аукционы проходили на платформе заказа мощности GSA, которая позволяет участникам газового рынка резервировать мощности по транспортировке газа в литовской и польской системах на входе и выходе газа между Литвой и Польшей.

С началом постоянной работы трубопровода GIPL аукционы мощности будут организовываться ежедневно.

Инф. «Обзора»

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добавлена сегодня, 1 мая, 15:30